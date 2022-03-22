Польская PGNiG забронировала мощности газового терминала в Литве. Это является источником для замены импорта из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Польская компания PGNiG собирается использовать мощности LNG-терминала в Клайпеде в Литве. Поставки через Литву являются еще одним потенциальным источником поставок для замены импорта из россии, сообщает польское бизнес-издание Biznes Alert, пишет УНН.
Детали
Указано, что запускается газопровод Польша-Литва для импорта до 2 млрд кубометров в год с мая 2022 года.
"PGNiG зарезервировала регазификационные мощности на терминале СПГ в Клайпеде", - подтверждают в компании в ответ на запрос.
Однако, как отмечается, в нем не указана дата или объем бронирования.
Поставки через Литву являются еще одним потенциальным источником поставок для замены импорта из россии. Польша планировала расторгнуть "Ямальский контракт" с российским "Газпромом" в 2022 году и не подписывать новый. Однако из-за вторжения россии в Украину поставки могут быть прерваны скорее из-за эмбарго, которое обсуждают в Европейском Союзе, или инцидента, связанного с военными операциями. Поэтому поляки приняли ряд мер для подготовки к такой возможности, в частности более быстрый запуск газопровода Польша-Литва, поясняет издание.
Отмечается также, что с помощью газового теринала в Литве Польша сможет импортировать до пятой части того, что брала из россии.
Ранее
Апелляционный суд Стокгольма отклонил ходатайство “Газпрома” об отмене решения Арбитражного суда относительно цены на газ, поставляемый по "Ямальскому контракту", в пользу польской компании PGNiG.