Доплата за генератор в кофейнях: законно ли заведениям добавлять наценки во время блэкаутов 6 ноября 2026

Во время отключений электроэнергии некоторые кофейни и рестораны добавляют к счетам отдельную плату за работу генератора. В то же время возникает вопрос, имеют ли заведения право взимать такую доплату и могут ли самостоятельно определять ее размер. Подробнее о том, как работает ценообразование в нынешних условиях рынка, журналистке УНН рассказал экономист, член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук.

Могут ли кофейни повышать цены из-за работы генератора

По словам эксперта, заведения общественного питания действительно могут самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию. Владельцы учитывают собственные расходы, в том числе и те, которые возникают из-за необходимости работать во время отключений электроэнергии.

"Если что-то не запрещено законом, то это, соответственно, разрешено законом. Когда вы приходите в ресторан или кофейню, вам выставляют определенную цену за чашку кофе или единицу еды. Если вы не согласны с той ценой, по которой она продается, то вы просто это не покупаете. Это законы рынка", - объяснил экономист.

Он отметил, что предприниматели не обязаны работать себе в убыток. Вместе с тем использование генератора увеличивает расходы заведения, поэтому владелец может учесть их при формировании стоимости продукции.

"Что лучше субъекту хозяйствования - владельцу той кофейни обанкротиться, учитывая величину постоянных расходов, или все же работать, но на таких условиях? Это абсолютно нормальные вещи в условиях обычного рынка. Заставить кого-то торговать себе в убыток или предоставлять услуги в убыток никто не может", - подчеркнул Игорь Гарбарук.

Законно ли отдельно взимать плату за генератор

В то же время экономист обратил внимание на разницу между повышением цены на продукцию и отдельной оплатой за работу генератора. По его мнению, заведение может установить более высокую стоимость кофе или еды, но выделять в чеке дополнительный процент именно за генератор - сомнительная практика.

"Есть стоимость товара. Они могут просто установить ее в размере 100 гривен, а кто-то установит 110 гривен. И это абсолютно нормально. А выделять услуги генератора - у них такой калькуляции нет и, я думаю, налоговая будет иметь к ним вопросы", - отметил эксперт.

Подобную ситуацию эксперт сравнил с дополнительной платой за обслуживание в ресторанах. Он отметил, что расходы заведения должны учитываться при формировании стоимости товаров и услуг, а не автоматически перекладываться на посетителя отдельными платежами. Вместе с тем окончательную правовую оценку такого оформления оплаты нужно давать с учетом соответствующих документов.

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"Когда вы идете в ресторан и вам внизу пишут 15% за обслуживание. Я прошу прощения, но ведь я обслуживание не заказывал. Это ваши внутренние расходы, они должны покрываться за счет расходов самого предприятия. Поэтому это, на мой взгляд, точно не является законным", - сказал эксперт.

Игорь Гарбарук также подчеркнул роль государства в поддержке предпринимателей во время энергетического кризиса. По его мнению, для крупного, среднего и малого бизнеса нужны отдельные программы помощи, которые позволили бы заведениям работать во время отключений электроэнергии.