Доплата за генератор у кав’ярнях: чи законно закладам додавати націнки під час блекаутів 6 листопада 2026

Під час відключень електроенергії деякі кав’ярні та ресторани додають до рахунків окрему плату за роботу генератора. Водночас виникає питання, чи мають заклади право стягувати таку доплату та чи можуть самостійно визначати її розмір. Детальніше про те, як працює ціноутворення в теперішніх умовах ринку, розповів журналістці УНН економіст, член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук.

Чи можуть кав’ярні підвищувати ціни через роботу генератора

За словами експерта, заклади громадського харчування дійсно можуть самостійно встановлювати ціни на свою продукцію. Власники враховують власні витрати, зокрема й ті, які виникають через необхідність працювати під час відключень електроенергії.

"Якщо щось не заборонено законом, то це, відповідно, дозволено законом. Коли ви приходите в ресторан чи кав'ярню, то вам виставляють певну ціну за чашку кави або одиницю їжі. Якщо ви не згодні з тією ціною, за яку вона продається, то ви просто це не купуєте. Це закони ринку", - пояснив економіст.

Він зазначив, що підприємці не зобов'язані працювати собі у збиток. Натомість, використання генератора збільшує витрати закладу, тому власник може врахувати їх під час формування вартості продукції.

"Що краще суб'єкту господарювання - власнику тієї кав'ярні збанкрутувати, враховуючи величину постійних видатків, чи все ж таки працювати, але на таких умовах? Це абсолютно нормальні речі в умовах звичайного ринку. Заставити когось торгувати собі в збиток чи надавати послуги в збиток ніхто не може", - наголосив Ігор Гарбарук.

Чи законно окремо стягувати плату за генератор

Водночас економіст звернув увагу на різницю між підвищенням ціни на продукцію та окремою оплатою за роботу генератора. На його думку, заклад може встановити вищу вартість кави чи їжі, але виділяти в чеку додатковий відсоток саме за генератор - сумнівна практика.

"Є вартість товару. Вони можуть її просто встановити там 100 гривень, а хтось встановить 110 гривень. І це абсолютно нормально. А виділяти послуги генератора - у них такої калькуляції немає і, я думаю, що податкова буде до них мати питання", - зазначив експерт.

Подібну ситуацію експерт порівняв із додатковою платою за обслуговування в ресторанах. Він зауважив, що витрати закладу мають враховуватися під час формування вартості товарів і послуг, а не автоматично перекладатися на відвідувача окремими платежами. Водночас остаточну правову оцінку такого оформлення оплати потрібно давати з урахуванням відповідних документів.

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"Як ви йдете в ресторан і вам пишуть внизу 15% за обслуговування. Я перепрошую, але ж я обслуговування не замовляв. Це ваші внутрішні витрати, вони мають бути за рахунок витрат самого підприємства. Тому це, на мій погляд, точно не є законним", - сказав експерт.

Ігор Гарбарук також наголосив на ролі держави у підтримці підприємців під час енергетичної кризи. На його думку, для великого, середнього та малого бізнесу потрібні окремі програми допомоги, які дозволили б закладам працювати під час відключень електроенергії.