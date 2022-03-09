Польська компанія виграла у “Газпрому” в апеляційному суді Стокгольма
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Апеляційний суд Стокгольма (Швеція) відхилив клопотання “Газпрому” про скасування рішення Арбітражного суду щодо ціни на газ, що постачається за "Ямальським контрактом", на користь польської компанії PGNiG. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу PGNiG.
Деталі
У 2014 році Арбітражний суд виніс рішення підтримати запит PGNiG про перегляд цін “Газпромом” за "Ямальським контрактом", укладеним ще у 1996 році. Проте, досягти мирного рішення не вдалося, зазначають у компанії.
У 2020-му суд постановив, що PGNiG на законних підставах вимагала змінити формулу ціни на газ, що постачається за контрактом. Згідно з цим рішенням, “Газпром” відшкодував польській компанії 1,5 мільярда доларів США.
Російська державна компанія намагалась оскаржити це рішення, стверджуючи, що суд перевищив свої повноваження. Проте суд у Стокгольмі відхилив доводи “Газпрому” та визнав клопотання “необґрунтованим”. Тепер компанія має відшкодувати PGNiG витрати на юридичне представництво.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німецький партнер “Газпрому” Uniper списує “Північний потік-2” і продає дочірню компанію в Росії