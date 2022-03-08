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Німецький партнер “Газпрому” Uniper списує “Північний потік-2” і продає дочірню компанію в Росії

Німецький партнер “Газпрому” Uniper списує “Північний потік-2” і продає дочірню компанію в Росії

Київ • УНН

 • 97557 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Німецька компанія Uniper, яка є партнером російського державного підприємства “Газпром”, вирішила списати фінансову участь у проєкті “Північний потік-2” та відновити процес продажу дочірньої компанії Unipro. Відповідне рішення, опубліковане 7 березня, ухвалили на тлі нападу Росії на Україну, пише УНН.

Деталі

Генеральний директор Uniper Клаус-Дітер Маубах засудив дії РФ в Україні, і повідомив, що компанія більш не буде укладати довгострокові контракти на поставку природного газу з Росії.

В Uniper ухвалили рішення зафіксувати повний збиток від знецінення фінансової претензії Nord Stream 2 обсягом 987 мільйонів євро. Надалі, зазначають у компанії, відповідний процентний дохід обсягом близько 100 мільйонів євро на рік нараховувати не будуть.

Продаж ПАТ “Юніпро” (Unipro), мажоритарним власником якої є Uniper (83,73%), обіцяють відновити, “як тільки це стане можливим”. У межах програми модернізації електростанції Unipro, Uniper не здійснюватиме жодних нових інвестицій в Росії та не передаватиме кошти до країни-агресора.

Доповнення

У компанії повідомляють, що на сьогодні Німеччина більш ніж на 90% залежить від імпорту природного газу, (55% - з Росії). Тому Uniper планує перевести свій газовий портфель з природного газу на газ із низьким вмістом CO2 або без нього.

“Можливе припинення поставок російського газу вплине на німецьку систему імпорту газу, а отже, і на Uniper. На даний момент ми оцінюємо ймовірність такого обмеження як низьку: наразі всі сторони, схоже, налаштовані продовжувати поставки газу, і поки немає жодних ознак обмеження постачання. У разі припинення потоків з України наразі є альтернативні маршрути, які можна використовувати для стабілізації імпорту газу в Європу”, - заявила фінансовий директор Uniper Тіна Тоумела.

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