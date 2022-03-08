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Shell заявила, що відмовляється від російської нафти та газу. Має намір закрити АЗС в РФ

Shell заявила, що відмовляється від російської нафти та газу. Має намір закрити АЗС в РФ

Київ • УНН

 • 127216 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Нафтова компанія Shell оголосила про намір поступово відмовлятися від усіх російських вуглеводнів, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, газ і скраплений природний газ (СПГ). Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву компанії.

Повідомляється, що як негайний перший крок компанія припинить всі спотові закупівлі російської сирої нафти. Вона також закриє свої автозаправні станції та виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії.

Цитата

«Ми чудово усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня закупити партію російської сирої нафти для переробки в такі продукти, як бензин та дизельне паливо, незважаючи на те, що воно було прийняте з урахуванням безпеки постачання, було неправильним, і ми шкодуємо про це» , – сказав генеральний директор Shell Бен ван Берден.

Деталі

Ван Берден додав, що спрямовувати прибуток від обсягів російської нафти, що залишилися, будуть до спеціального фонду.

«Ми працюватимемо з партнерами з надання допомоги та гуманітарними агентствами найближчими днями та тижнями, щоб визначити, куди найкраще направити гроші з цього фонду, щоб пом'якшити жахливі наслідки, які ця війна має для народу України», — сказав Берден.

У Shell заявили, що почне поетапну відмову від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та СПГ.

У компанії підкреслили, що зміна цієї частини енергосистеми вимагатиме узгоджених дій уряду, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші джерела енергії займе набагато більше часу.

Доповнення

Раніше Bloomberg повідомив про те, що найбільша нафтова компанія Європи Shell раніше потай придбала партію російської нафти Urals із рекордною знижкою. За повідомленнями, Ціна була зі знижкою 28,45 дол. за барель.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко звернувся до нафтової компанії Shell, яка нібито купила російську нафту і запитав, чи не пахне їм українською кров'ю нафта РФ.

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