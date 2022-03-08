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Shell заявила, что отказывается от российской нефти и газа. Намерена закрыть АЗС в РФ

Shell заявила, что отказывается от российской нефти и газа. Намерена закрыть АЗС в РФ

Киев • УНН

 • 127212 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Нефтяная компания Shell объявила о намерении постепенно отказываться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ). Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что в качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти. Она также закроет свои автозаправочные станции и производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

Цитата

«Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в такие продукты, как бензин и дизельное топливо, несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставок, было неправильным, и мы сожалеем об этом», - сказал генеральный директор Shell Бен ван Берден.

Детали

Ван Берден добавил, что направлять прибыль от оставшихся объемов российской нефти в специальный фонд.

«Мы будем работать с партнерами по оказанию помощи и гуманитарными агентствами в ближайшие дни и недели, чтобы определить, куда лучше всего направить деньги из этого фонда, чтобы смягчить ужасные последствия, которые эта война имеет для народа Украины», — сказал Берден.

В Shell заявили, что начнет поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.

В компании подчеркнули, что изменение этой части энергосистемы потребует согласованных действий правительства, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие источники энергии займет гораздо больше времени.

Дополнение

Ранее Bloomberg сообщил о том, что крупнейшая нефтяная компания Европы Shell раньше тайком приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой. По сообщениям, цена была со скидкой 28,45 долл. за баррель.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко обратился к нефтяной компании Shell, которая якобы купила российскую нефть и спросил, не пахнет ли им украинской кровью нефть РФ.

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