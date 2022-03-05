Кулеба обратился к Shell: для вас нефть РФ не пахнет украинской кровью?

Цитата

"Мне сообщили, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: не пахнет ли для вас российской нефтью украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире потребовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией", - написал министр в Twitter.

Контекст

Ранее сегодня Bloomberg сообщил о том, что крупнейшая нефтяная компания Европы Shell ранее втайне приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой. По сообщениям, Цена была со скидкой в 28,45 долл. за баррель.

Ранее

Накануне СМИ сообщили о том, что в Белом доме думают о запрете импорта в США российской сырой нефти, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Украину.