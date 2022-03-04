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15 марта, 19:03 • 78042 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119356 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 93721 просмотра

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15 марта, 11:23 • 92472 просмотра

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В США могут запретить импорт российской нефти – Bloomberg

В США могут запретить импорт российской нефти – Bloomberg

Киев • УНН

 • 124836 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В Белом доме думают о запрете импорта в США российской сырой нефти, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечают в издании, в администрации и с нефтегазовой промышленностью США ведутся разговоры о влияние такого шага на американских потребителей и мировой поставки.

"Мы рассматриваем меры, которые мы можем принять прямо сейчас, если бы мы сократили потребление российской энергии в США, однако на самом деле самым важным является то, чтобы мы могли поддержать стабильное снабжение глобальной энергии", - заявила глава Совета экономических советников Белого дома Сесилия Раус.

В то же время, сообщается, что окончательное решение еще не принято.

Российская нефть составила лишь около 3% всех поставок нефти, поступивших в США в прошлом году. По данным разведывательной компании Kpler, импорт американской нефти в 2022 году упал до самых низких годовых темпов с 2017 года.

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