В США могут запретить импорт российской нефти – Bloomberg

Детали

Как отмечают в издании, в администрации и с нефтегазовой промышленностью США ведутся разговоры о влияние такого шага на американских потребителей и мировой поставки.

"Мы рассматриваем меры, которые мы можем принять прямо сейчас, если бы мы сократили потребление российской энергии в США, однако на самом деле самым важным является то, чтобы мы могли поддержать стабильное снабжение глобальной энергии", - заявила глава Совета экономических советников Белого дома Сесилия Раус.

В то же время, сообщается, что окончательное решение еще не принято.

Российская нефть составила лишь около 3% всех поставок нефти, поступивших в США в прошлом году. По данным разведывательной компании Kpler, импорт американской нефти в 2022 году упал до самых низких годовых темпов с 2017 года.

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