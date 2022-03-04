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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1443 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У США можуть заборонити імпорт російської нафти – Bloomberg

У США можуть заборонити імпорт російської нафти – Bloomberg

Київ • УНН

 • 124840 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. У Білому домі думають про заборону імпорту до США російської сирої нафти, щоб покарати Кремль за його вторгнення до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі 

Як зазначають у виданні, в адміністрації та з нафтогазовою промисловістю США ведуться розмови про вплив такого кроку на американських споживачів і світове постачання.

"Ми розглядаємо заходи, яких ми можемо вжити просто зараз, якби ми скоротили споживання російської енергії в США, проте насправді найважливішим є те, щоб ми могли підтримати стабільне постачання глобальної енергії", – заявила очільниця Ради економічних радників Білого дому Сесілія Раус.

Водночас, повідомляється, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Російська нафта склала лише близько 3% усіх поставок нафти, які надійшли до США минулого року. За даними розвідувальної компанії Kpler, імпорт американської російської нафти в 2022 році впав до найнижчих річних темпів з 2017 року.

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