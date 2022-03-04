У США можуть заборонити імпорт російської нафти – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Білому домі думають про заборону імпорту до США російської сирої нафти, щоб покарати Кремль за його вторгнення до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Як зазначають у виданні, в адміністрації та з нафтогазовою промисловістю США ведуться розмови про вплив такого кроку на американських споживачів і світове постачання.
"Ми розглядаємо заходи, яких ми можемо вжити просто зараз, якби ми скоротили споживання російської енергії в США, проте насправді найважливішим є те, щоб ми могли підтримати стабільне постачання глобальної енергії", – заявила очільниця Ради економічних радників Білого дому Сесілія Раус.
Водночас, повідомляється, що остаточне рішення ще не ухвалене.
Російська нафта склала лише близько 3% усіх поставок нафти, які надійшли до США минулого року. За даними розвідувальної компанії Kpler, імпорт американської російської нафти в 2022 році впав до найнижчих річних темпів з 2017 року.
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