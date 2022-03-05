Кулеба звернувся до Shell: для вас нафта РФ не пахне українською кров'ю?
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко звернувся до нафтової компанії Shell, яка буцімто купила російську нафту, пише УНН.
Цитата
"Мені повідомили, що Shell учора таємно купила російську нафту. Одне питання до Shell: чи не пахне для вас російська нафта українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією", - написав міністр у Twitter.
Контекст
Раніше сьогодні Bloomberg повідомив про те, що найбільша нафтова компанія Європи Shell раніше потай придбала партію російської нафти Urals із рекордною знижкою. За повідомленнями, ціна була зі знижкою 28,45 дол. за барель.
Раніше
Напередодні ЗМІ повідомили, що в Білому домі думають про заборону імпорту в США російської сирої нафти, щоб покарати Кремль за його вторгнення в Україну.