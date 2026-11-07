Україна до кінця 2027 року має ухвалити закон про платні дороги - Мінінфраструктури

В Україні до кінця 2027 року планують ухвалити законодавство щодо платних доріг. Це має бути зроблено за домовленістю з ЄС. Але це не означає, що "нам не потрібно буде встановлювати якусь конкретну платну дорогу наступного року". Про це повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач у подкасті "Що з економікою?", оприлюдненому 7 листопада, пише УНН.

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"Хороше і останнім часом дискусійне питання про платні дороги. Перше, можливість запуску платних доріг - це є обов'язковий критерій Європейського Союзу і є частиною, скажімо так, законодавства Європейського Союзу. І ми, як країна, зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг", - сказав заступник міністра.

З його слів, при цьому йдеться по платні дороги "не для всього транспорту, а Євросоюз каже, що комерційний транспорт має платити за дороги". "Тобто це вантажівки, наприклад, автобуси. Це не стосується в обов'язковому порядку всіх транспортних засобів", - додав він.

"Країна може сказати, внести правила і сказати: "Всі транспортні засоби платять за дорогу в тому чи іншому там випадку або варіанті". Це перше. Про це юридична рамка", - зазначив Деркач.

Ми сьогодні працюємо над законопроектом. Він відповідно до домовленості з Європейською комісією, які ми на в себе взяли зобов'язання, має бути прийнятий в парламенті до кінця наступного року. Тобто до кінця наступного року в нас має бути точно закон, який каже, що в Україні можуть створюватись платні дороги. Це раз - повідомив Деркач.

"Друге, як реалізувати от сам механізм платної дороги. Тут може бути декілька варіантів", - вів далі він.

"Наприклад, побудували дорогу за інструментом, до речі, публічно-приватного партнерства. І далі вже компанія, яка побудувала цю дорогу, на певний період часу отримує кошти за проїзд цією дорогою і фактично там відбиває інвестиції, і тут держава фактично нічого не витрачає. Це хороший кейс, але на сьогодні для України, я думаю, що він нереалістичний. Саме на сьогодні. Тому що ми ще не готові до, скажімо, такого інструменту, в тому числі і через те, що є багато доріг, які потрібно реконструювати, а не будувати з нуля, наприклад, паралельно", - вказав Деркач.

"Звісно, є думка про те, що вноситься спеціальна плата всіма перевізниками, комерційними, наприклад, які їздять дорогами України. Як така загальна плата. На сьогодні перевізники все одно там автомобілісти платять через частину акцизного збору на паливо, але знову ж таки цей механізм не досить працюючий через те, що в нас фактично немає спеціального дорожнього фонду в державному бюджеті. Тому тут має бути зрозуміла логіка, що гроші, які фактично платяться за використання доріг, вони мають йти на дороги, тобто на їх ремонт, на їх утримання, на їх будівництво, тому що немає логіки в тому, що ми платимо за дороги, а дороги не розширюються, не розвиваються", - зазначив він.

"Тому я думаю, що перше, ми точно маємо побудувати юридичний механізм, а вже технічно, як це буде реалізовано, я думаю, ми знайдемо момент. Ми домовилися з Європейською комісією про те, що нам не потрібно буде встановлювати якусь конкретну платну дорогу наступного року. Нам вистачить виключно прийняття закону, який дозволить подумати, як далі ми технічно це будемо реалізовувати", - сказав Деркач.

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