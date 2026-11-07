Украина до конца 2027 года должна принять закон о платных дорогах - Мининфраструктуры

В Украине до конца 2027 года планируют принять законодательство о платных дорогах. Это должно быть сделано по договоренности с ЕС. Но это не означает, что "нам не нужно будет устанавливать какую-то конкретную платную дорогу в следующем году". Об этом сообщил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач в подкасте "Что с экономикой?", опубликованном 7 ноября, пишет УНН.

Детали

"Хороший и в последнее время дискуссионный вопрос о платных дорогах. Во-первых, возможность запуска платных дорог — это обязательный критерий Европейского Союза и часть, скажем так, законодательства Европейского Союза. И мы, как страна, обязаны установить юридическую рамку и возможность запуска платных дорог", — сказал заместитель министра.

По его словам, при этом речь идет о платных дорогах "не для всего транспорта, а Евросоюз говорит, что коммерческий транспорт должен платить за дороги". "То есть это грузовики, например автобусы. Это не касается в обязательном порядке всех транспортных средств", — добавил он.

"Страна может сказать, внести правила и сказать: "Все транспортные средства платят за дорогу в том или ином случае или варианте". Это первое. Об этом юридическая рамка", — отметил Деркач.

Мы сегодня работаем над законопроектом. Он, в соответствии с договоренностью с Европейской комиссией, в рамках которой мы взяли на себя обязательства, должен быть принят в парламенте до конца следующего года. То есть до конца следующего года у нас точно должен быть закон, который говорит, что в Украине могут создаваться платные дороги. Это раз — сообщил Деркач.

"Второе — как реализовать сам механизм платной дороги. Здесь может быть несколько вариантов", — продолжил он.

"Например, построили дорогу с использованием инструмента, кстати, государственно-частного партнерства. И дальше уже компания, которая построила эту дорогу, на определенный период времени получает средства за проезд по этой дороге и фактически окупает там инвестиции, а государство фактически ничего не тратит. Это хороший кейс, но на сегодняшний день для Украины, я думаю, он нереалистичен. Именно на сегодняшний день. Потому что мы еще не готовы к, скажем, такому инструменту, в том числе и потому, что есть много дорог, которые нужно реконструировать, а не строить с нуля, например, параллельно", — указал Деркач.

"Конечно, есть мнение о том, что вводится специальная плата для всех перевозчиков, коммерческих, например, которые ездят по дорогам Украины. Как такая общая плата. На сегодняшний день перевозчики всё равно, там, автомобилисты платят через часть акцизного сбора на топливо, но, опять же, этот механизм недостаточно эффективен из-за того, что у нас фактически нет специального дорожного фонда в государственном бюджете. Поэтому здесь должна быть понятная логика: деньги, которые фактически платятся за использование дорог, должны идти на дороги, то есть на их ремонт, содержание, строительство, потому что нет логики в том, что мы платим за дороги, а дороги не расширяются, не развиваются", — отметил он.

"Поэтому я думаю, что, во-первых, мы точно должны построить юридический механизм, а уже технически, как это будет реализовано, думаю, мы найдем решение. Мы договорились с Европейской комиссией о том, что нам не нужно будет устанавливать какую-то конкретную платную дорогу в следующем году. Нам будет достаточно исключительно принять закон, который позволит подумать, как дальше мы технически будем это реализовывать", — сказал Деркач.

Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей