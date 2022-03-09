Польская компания выиграла у "Газпрома" в апелляционном суде Стокгольма

Детали

В 2014 году Арбитражный суд вынес решение поддержать запрос PGNiG о пересмотре цен “Газпромом” по "Ямальскому контракту", заключенному еще в 1996 году. Однако, достичь мирового решения не удалось, отмечают в компании.

В 2020-м суд постановил, что PGNiG на законных основаниях требовала изменить формулу цены на поставляемый по контракту газ. Согласно этому решению, "Газпром" возместил польской компании 1,5 миллиарда долларов США.

Российская государственная компания пыталась обжаловать это решение, утверждая, что суд превысил свои полномочия. Однако суд в Стокгольме отклонил доводы “Газпрома” и признал ходатайство “необоснованным”. Теперь компания должна возместить PGNiG расходы на юридическое представительство.

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