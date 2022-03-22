Reuters: лидеры ЕС планируют соглашение о совместной закупке газа и СПГ в 2022 году

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“Учитывая следующую зиму, страны-члены и Еврокомиссия срочно... будут работать вместе над совместным приобретением газа, СПГ и водорода", - говорится в проекте заявления по итогам саммита.

Детали

В 2021 году Еврокомиссия предложила странам блока систему совместной закупки стратегических запасов газа, которую некоторые члены, среди которых Испания, назвали способом обеспечить буфер от потенциальных перебоев в поставках. Опасения относительно перебоев усилились после нападения россии на Украину. Сейчас россия поставляет ЕС 40% газа.

Брюссель заявил, что поможет странам начать совместные закупки газа в этом году. Ожидается, что на этой неделе там предложат правила, согласно которым страны ежегодно будут заполнять хранилища газа на 90% перед зимой. Сейчас они имеют 26% емкости.

Лидеры также рассмотрят новые меры, которые должны помочь от резкого роста цен на энергоносители для потребителей и обсудят, как потенциально “оптимизировать” функционирование энергетических рынков. Они просят Еврокомиссию принять для этого ”необходимые инициативы", говорится в проекте заявления.

Ранее

Еврокомиссия представила план быстрой ликвидации зависимости Европы от российского газа.

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