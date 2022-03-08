Єврокомісія представила план швидкої ліквідації залежності Європи від російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Європейська комісія запропонувала план, як зробити Європу незалежною від російського викопного палива "задовго до 2030" року на тлі вторгнення РФ в Україну, йдеться у комюніке євроінституції, пише УНН.
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"Європейська комісія запропонувала сьогодні план, як зробити Європу незалежною від російського викопного палива задовго до 2030 року, починаючи з газу, у світлі вторгнення Росії в Україну", - йдеться у заяві.
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Як зазначається, у цьому плані також окреслено низку заходів для реагування на зростання цін на енергоносії в Європі та поповнення запасів газу на наступну зиму.
"Європа вже кілька місяців стикається з підвищенням цін на енергоносії, але тепер невизначеність щодо поставок посилює проблему. REPowerEU намагатиметься диверсифікувати постачання газу, прискорити впровадження відновлюваних газів та замінити газ у опаленні та електроенергетиці. Це може зменшити попит ЄС на російський газ на дві третини до кінця року", - вказали у Єврокомісії.
Як повідомляється, поступове припинення залежності Європи від викопного палива з Росії "може бути здійснено задовго до 2030 року".
"Для цього Комісія пропонує розробити план REPowerEU, який підвищить стійкість енергетичної системи всього ЄС на основі двох стовпів: диверсифікації поставок газу через збільшення імпорту скрапленого природного газу (СПГ) і через трубопроводи від неросійських постачальників, а також більші обсяги виробництва та імпорту біометану та відновлюваного водню; і швидшого скорочення використання викопного палива в наших будинках, будівлях, промисловості та енергетичній системі за рахунок підвищення енергоефективності, збільшення відновлюваних джерел енергії та електрифікації, а також усунення вузьких місць в інфраструктурі", - вказано у заяві.
За допомогою заходів у плані REPowerEU, як очікується, Європа могла б поступово виключити використання викопного газу обсягом 155 мільярдів кубометрів, що еквівалентно обсягу імпорту з Росії в 2021 році. "Майже дві третини цього скорочення можна досягти протягом року, що покладе край надмірній залежності ЄС від одного постачальника", - йдеться у заяві.