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Еврокомиссия представила план быстрой ликвидации зависимости Европы от российского газа

Еврокомиссия представила план быстрой ликвидации зависимости Европы от российского газа

Киев • УНН

 • 171248 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Европейская комиссия предложила план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива "задолго до 2030" года на фоне вторжения РФ в Украину, говорится в коммюнике евроинститута, пишет УНН.

Цитата

"Европейская комиссия предложила сегодня план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива задолго до 2030 года, начиная с газа, в свете вторжения России в Украину", - говорится в заявлении.

Детали

Как отмечается, в этом плане также обозначен ряд мер для реагирования на рост цен на энергоносители в Европе и пополнения запасов газа на следующую зиму.

"Европа уже несколько месяцев сталкивается с повышением цен на энергоносители, но теперь неопределенность в отношении поставок усугубляет проблему. REPowerEU пытаться диверсифицировать поставки газа, ускорить внедрение возобновляемых газов и заменить газ в отоплении и электроэнергетике. Это может уменьшить спрос ЕС на российский газ на две трети до конца года", - указали в Еврокомиссии.

Как сообщается, постепенное прекращение зависимости Европы от ископаемого топлива из России "может быть осуществлено задолго до 2030 года".

"Для этого Комиссия предлагает разработать план REPowerEU, который повысит устойчивость энергетической системы всего ЕС на основе двух столбов: диверсификации поставок газа через увеличение импорта сжиженного природного газа (СПГ) и через трубопроводы от нероссийских поставщиков, а также большие объемы производства и импорта биометана и возобновляемого водорода; и более быстрого сокращения использования ископаемого топлива в наших домах, зданиях, промышленности и энергетической системе за счет повышения энергоэффективности, увеличения возобновляемых источников энергии и электрификации, а также устранение узких мест в инфраструктуре", - указано в заявлении.

С помощью мер в плане REPowerEU, как ожидается, Европа могла бы постепенно исключить использование ископаемого газа объемом 155 миллиардов кубометров, что эквивалентно объему импорта из России в 2021 году. "Почти две трети этого сокращения можно достичь в течение года, что положит конец чрезмерной зависимости ЕС от одного поставщика", - говорится в заявлении.

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