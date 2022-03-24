США та ЄС близькі до угоди щодо зниження енергозалежності від рф - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. США та ЄС скоро можуть укласти угоду щодо скорочення залежності Європи від російських енергоресурсів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Цитата
"США та ЄС близькі до угоди, спрямованої на скорочення залежності Європи від російських енергоресурсів", - повідомляє агентство.
Деталі
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що про угоду буде оголошено вже у п'ятницю.
Салліван сказав, що, ймовірно, відбудеться "сплеск" постачання скрапленого природного газу зі США до Європи "не лише протягом кількох років, а й протягом місяців".
За словами чиновника, знайомого з планами, угода призначена для забезпечення постачання американського природного газу та водню до Європи.
Раніше
ЗМІ повідомляли, що лідери країн ЄС під час саміту, що запланований на 24-25 березня, планують домовитися про спільну закупівлю газу, скрапленого природного газу (СПГ) та водню до наступної зими. Перед ними також стоїть завдання скоротити споживання російського газу цього року.