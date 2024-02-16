США совершили кибератаку на иранский шпионский корабль - NBC News

Соединенные Штаты совершили кибератаку на иранский военный корабль в Красном море и Аденском заливе, который собирал разведывательные данные о грузовых судах, сообщает NBC News в четверг со ссылкой на трех американских чиновников, передает УНН.

Детали

Кибератака произошла неделю назад в рамках ответа правительства на атаку беспилотников поддерживаемых Ираном вооруженных формирований в Ираке, которая убила трех военнослужащих США в Иордании в конце прошлого месяца и ранила десятки других, говорится в отчете.

NBC сообщило, что операция имела целью помешать способности корабля делиться разведданными с боевиками хуситами в Йемене.

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