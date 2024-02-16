США здійснили кібератаку на іранський шпигунський корабель – NBC News

Сполучені Штати здійснили кібератаку на іранський військовий корабель у Червоному морі та Аденській затоці, який збирав розвідувальні дані про вантажні судна, повідомляє NBC News у четвер з посиланням на трьох американських чиновників, передає УНН.

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Кібератака сталася тиждень тому в рамках відповіді уряду на атаку безпілотників підтримуваних Іраном збройних формувань в Іраку, яка вбила трьох військовослужбовців США в Йорданії наприкінці минулого місяця та поранила десятки інших, йдеться у звіті.

NBC повідомило, що операція мала на меті перешкодити здатності корабля ділитися розвідданими з бойовиками хуситами в Ємені.

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