США здійснили кібератаку на іранський шпигунський корабель – NBC News
Київ • УНН
США здійснили кібератаку на іранський військовий корабель, який збирав розвіддані про вантажні судна в Червоному морі та Аденській затоці.
Сполучені Штати здійснили кібератаку на іранський військовий корабель у Червоному морі та Аденській затоці, який збирав розвідувальні дані про вантажні судна, повідомляє NBC News у четвер з посиланням на трьох американських чиновників, передає УНН.
Деталі
Кібератака сталася тиждень тому в рамках відповіді уряду на атаку безпілотників підтримуваних Іраном збройних формувань в Іраку, яка вбила трьох військовослужбовців США в Йорданії наприкінці минулого місяця та поранила десятки інших, йдеться у звіті.
NBC повідомило, що операція мала на меті перешкодити здатності корабля ділитися розвідданими з бойовиками хуситами в Ємені.
США завдали ударів по військовій техніці хуситів у Ємені09.02.24, 06:43 • 28357 переглядiв