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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 45241 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113407 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121437 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160663 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150255 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139273 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129746 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176369 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118220 просмотра

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США отменили совместные с Южной Кореей авиационные учения Vigilant Ace

США отменили совместные с Южной Кореей авиационные учения Vigilant Ace

Киев  •  УНН

 • 8589 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. США и Южная Корея приостановили подготовку к совместным авиационным учениям Vigilant Ace, которые должны пройти в декабре, передает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря американского Минобороны Даны Уайт, информирует УНН.

“Оба министра выразили готовность вносить коррективы в проведение учений, чтобы обеспечивать готовность наших сил. Они пообещали поддерживать тесную координацию и дать оценку проведению учений в будущем ”, - заявила госпожа Уайт по итогам переговоров министра обороны США Джеймса Мэттиса и министра национальной обороны Кореи Чона Ген Ду. Решение о проведении учений было принято на июньской встречи двух министров в Сингапуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр финансов Южной Кореи попросил МВФ помочь КНДР в проведении реформ — Yonhap

Как ранее информировал УНН, предыдущие обучения Vigilant Ace Вашингтон и Сеул провели в декабре прошлого года. В них было задействовано более 230 самолетов ВВС США и Южной Кореи. Северная Корея назвала маневры провокацией, которая “может в любой момент привести к ядерной войне”.

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