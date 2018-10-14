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ЗМІ: міністр фінансів Південної Кореї попросив МВФ допомогти КНДР в проведенні реформ

ЗМІ: міністр фінансів Південної Кореї попросив МВФ допомогти КНДР в проведенні реформ

Київ • УНН

 • 10763 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Міністр фінансів Республіки Корея Кім Дон Ен звернувся в суботу до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням допомогти КНДР провести реформи і відкритися зовнішньому світові. Про це повідомило агентство Yonhap, інформує УНН.

За його даними, південнокорейський міністр озвучив дане прохання в ході зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард в кулуарах засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету на острові Балі.

Як повідомляє агентство, Кім Дон Ен звернув увагу Лагард на суттєвий прогрес у питанні зниження напруженості на Корейському півострові і поліпшення відносин між Пхеньяном і Вашингтоном, досягнутий завдяки трьом міжкорейським самітам, а також саміту КНДР — США.

Як повідомляв УНН, КНДР та Південна Корея скоро проведуть переговори на високому рівні.

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