ЗМІ: міністр фінансів Південної Кореї попросив МВФ допомогти КНДР в проведенні реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Міністр фінансів Республіки Корея Кім Дон Ен звернувся в суботу до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням допомогти КНДР провести реформи і відкритися зовнішньому світові. Про це повідомило агентство Yonhap, інформує УНН.
За його даними, південнокорейський міністр озвучив дане прохання в ході зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард в кулуарах засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету на острові Балі.
Як повідомляє агентство, Кім Дон Ен звернув увагу Лагард на суттєвий прогрес у питанні зниження напруженості на Корейському півострові і поліпшення відносин між Пхеньяном і Вашингтоном, досягнутий завдяки трьом міжкорейським самітам, а також саміту КНДР — США.
Як повідомляв УНН, КНДР та Південна Корея скоро проведуть переговори на високому рівні.