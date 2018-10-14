СМИ: министр финансов Южной Кореи попросил МВФ помочь КНДР в проведении реформ

По его данным, южнокорейский министр озвучил данную просьбу в ходе встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в кулуарах заседания Международного валютно-финансового комитета на острове Бали.

Как сообщает агентство, Ким Дон Ён обратил внимание Лагард на существенный прогресс в вопросе снижения напряженности на Корейском полуострове и улучшения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, достигнутый благодаря трем межкорейским саммитам, а также саммиту КНДР — США.

Как сообщал УНН, КНДР и Южная Корея скоро проведут переговоры на высоком уровне.