СМИ: министр финансов Южной Кореи попросил МВФ помочь КНДР в проведении реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Министр финансов Республики Корея Ким Дон Ен обратился в субботу в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой помочь КНДР провести реформы и открыться внешнему миру. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает УНН.
По его данным, южнокорейский министр озвучил данную просьбу в ходе встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в кулуарах заседания Международного валютно-финансового комитета на острове Бали.
Как сообщает агентство, Ким Дон Ён обратил внимание Лагард на существенный прогресс в вопросе снижения напряженности на Корейском полуострове и улучшения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, достигнутый благодаря трем межкорейским саммитам, а также саммиту КНДР — США.
Как сообщал УНН, КНДР и Южная Корея скоро проведут переговоры на высоком уровне.