КНДР та Південна Корея скоро проведуть переговори на високому рівні

“Північ і Південь здійснюють консультації щодо підготовки до швидкого проведення нового раунду переговорів на високому рівні, мета яких — реалізація спільної Пхеньянської декларації”, — сказав чиновник зазначивши, що сторонам належить домовитися щодо порядку денного зустрічі та місця проведення діалогу.

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Як раніше інформував УНН, лідери Республіки Корея і КНДР під час саміту в Пхеньяні 19 вересня підписали спільну декларацію, яка передбачає зниження військової напруженості на Корейському півострові та розвиток двосторонніх обмінів. Так само, міністри оборони КНДР і Південної Кореї Но Гван Чхоль і Сон Ен Му підписали за підсумками саміту голови Держради КНДР Кім Чен Ина і президента Південної Кореї Мун Чже Іна всеосяжну угоду у військовій сфері.