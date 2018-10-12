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КНДР та Південна Корея скоро проведуть переговори на високому рівні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. КНДР та Республіка Корея ведуть консультації із підготовки до переговорів на високому рівні. Про це повідомив у п’ятницю в Сеулі на брифінгу для журналістів представник міністерства об’єднання Пек Де Хьон, інформує УНН із посиланням на ТАРС.

“Північ і Південь здійснюють консультації щодо підготовки до швидкого проведення нового раунду переговорів на високому рівні, мета яких — реалізація спільної Пхеньянської декларації”, — сказав чиновник зазначивши, що сторонам належить домовитися щодо порядку денного зустрічі та місця проведення діалогу.

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Як раніше інформував УНН, лідери Республіки Корея і КНДР під час саміту в Пхеньяні 19 вересня підписали спільну декларацію, яка передбачає зниження військової напруженості на Корейському півострові та розвиток двосторонніх обмінів. Так само, міністри оборони КНДР і Південної Кореї Но Гван Чхоль і Сон Ен Му підписали за підсумками саміту голови Держради КНДР Кім Чен Ина і президента Південної Кореї Мун Чже Іна всеосяжну угоду у військовій сфері.

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