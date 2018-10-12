КНДР и Южная Корея в скором времени проведут переговоры на высоком уровне

“Север и Юг осуществляют консультации относительно подготовки к скорейшему проведению нового раунда переговоров на высоком уровне, цель которых — реализация совместной Пхеньянской декларации”, — сказал чиновник отметив, что сторонам предстоит договориться по повестке дня встречи и места проведения диалога.

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Как ранее информировал УНН, лидеры Республики Корея и КНДР во время саммита в Пхеньяне 19 сентября подписали совместную декларацию, которая предусматривает снижение военной напряженности на Корейском полуострове и развитие двусторонних обменов. Так же, министры обороны КНДР и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ен Му подписали по итогам саммита главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина всеобъемлющее соглашение в военной сфере.