КНДР и Южная Корея в скором времени проведут переговоры на высоком уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. КНДР и Республика Корея ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне. Об этом сообщил в пятницу в Сеуле на брифинге для журналистов представитель министерства объединения Пек Где Хён, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.
“Север и Юг осуществляют консультации относительно подготовки к скорейшему проведению нового раунда переговоров на высоком уровне, цель которых — реализация совместной Пхеньянской декларации”, — сказал чиновник отметив, что сторонам предстоит договориться по повестке дня встречи и места проведения диалога.
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Как ранее информировал УНН, лидеры Республики Корея и КНДР во время саммита в Пхеньяне 19 сентября подписали совместную декларацию, которая предусматривает снижение военной напряженности на Корейском полуострове и развитие двусторонних обменов. Так же, министры обороны КНДР и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ен Му подписали по итогам саммита главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина всеобъемлющее соглашение в военной сфере.