КНДР володіє корисними копалинами на суму 3,3 трлн доларів США

За її даними, Північна Корея, зокрема, в своєму розпорядженні має 6 млрд тонн магнезиту, 2 млн тонн графіту та 250 тисячі тонн вольфраму. Пхеньян раніше підписав 40 угод про їх видобуток та інвестиціях з іноземними компаніями, 90% з яких є китайськими.

Депутат від правлячої Демократичної партії “Тобуро” Пак Чжун у зв’язку з цим висловив стурбованість домінуванням Китаю на ринку корисних копалин КНДР, закликавши Сеул скоріше розглянути можливість підключитися до їх видобутку.

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“Якщо Південь отримає доступ до ресурсів Півночі, ми зможемо їх стабільно використовувати протягом декількох століть”, — зазначив парламентарій. “Уряд повинен зробити відповідні кроки, оскільки Китай вже застовпив за собою значну частину корисних копалин Північної Кореї”, — додав він.

КНДР має одні з найбільших у світі покладів рідкоземельних металів, необхідних при виготовленні процесорів, смартфонів та іншої високотехнологічної продукції. У той же час у цій країні практично відсутнє сучасне обладнання для їх видобутку, крім того, продаж копалин за кордон заборонений санкціями Ради Безпеки ООН.

Південна Корея є одним зі світових лідерів з виробництва чіпів пам’яті, дисплеїв і акумуляторних батарей, але змушена імпортувати більшу частину сировини, необхідного для їх виготовлення.

Як раніше інформував УНН, у грудні 2017 року РБ ООН одноголосно прийняла резолюцію про чергове посилення санкцій проти КНДР у відповідь на проведене країною 29 листопада випробування балістичної ракети. Документ ввів нові обмеження на поставки сирої нафти і продуктів нафтопереробки, а також вимагає від усіх країн вислати північнокорейських трудових мігрантів протягом 24 місяців. Резолюція також передбачає інші обмеження, що стосуються поставок до КНДР промислового обладнання, важкої техніки і транспортних засобів.