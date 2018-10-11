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КНДР обладает полезными ископаемыми на сумму 3,3 трлн долларов США

КНДР обладает полезными ископаемыми на сумму 3,3 трлн долларов США

Киев  •  УНН

 • 15318 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Запасы полезных ископаемых, которыми располагает КНДР, оцениваются в 3,3 трлн долларов США. Об этом говорится в докладе южнокорейской государственной корпорации минеральных ресурсов (KRC), информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

Согласно её данным, Северная Корея, в частности, располагает 6 млрд тонн магнезита, 2 млн тонн графита и 250 тыс. тонн вольфрама. Пхеньян ранее подписал 40 соглашений об их добыче и инвестициях с иностранными компаниями, 90% из которых являются китайскими.

Депутат от правящей Демократической партии “Тобуро” Пак Чжун в этой связи выразил обеспокоенность доминированием Китая на рынке полезных ископаемых КНДР, призвав Сеул поскорее рассмотреть возможность подключиться к их добыче.

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“Если Юг получит доступ к ресурсам Севера, мы сможем их стабильно использовать на протяжении нескольких веков”, — отметил парламентарий. “Правительство должно предпринять соответствующие шаги, поскольку Китай уже застолбил за собой значительную часть полезных ископаемых Северной Кореи”, — добавил он.

КНДР имеет одни из крупнейших в мире залежей редкоземельных металлов, необходимых при изготовлении процессоров, смартфонов и другой высокотехнологичной продукции. В то же время в этой стране практически отсутствует современное оборудование для их добычи, кроме того, продажа ископаемых за рубеж запрещена Пхеньяну санкциями Совета Безопасности ООН.

Южная Корея является одним из мировых лидеров по производству чипов памяти, дисплеев и аккумуляторных батарей, но вынуждена импортировать большую часть сырья, необходимого для их изготовления.

Как ранее информировал УНН, в декабря 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытания баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция также предусматривает другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

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