США скасували спільні з Південною Кореєю авіаційні навчання Vigilant Ace
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. США і Південна Корея призупинили підготовку до спільних авіаційних навчань Vigilant Ace, які мали б пройти у грудні, передає CNN із посиланням на заяву прес-секретаря американського Міноборони Дано Уайт, інформує УНН.
“Обидва міністри висловили готовність вносити корективи у проведення навчань, щоб забезпечувати готовність наших сил. Вони пообіцяли підтримувати тісну координацію і дати оцінку проведенню навчань у майбутньому”, — заявила пані Уайт за підсумками переговорів міністра оборони США Джеймса Меттіса та міністра національної оборони Кореї Чона Ген Ду. Рішення про проведення навчань було прийнято на червневій зустрічі двох міністрів у Сінгапурі.
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Як раніше інформував УНН, попередні навчання Vigilant Ace Вашингтон і Сеул провели у грудні минулого року. У них було задіяно понад 230 літаків ВПС США і Південної Кореї. Північна Корея назвала маневри провокацією, яка “може в будь-який момент призвести до ядерної війни”.