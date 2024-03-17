США с десятками союзников планирует первую конференцию по использованию ИИ: определят "ответственное" использование

Государственный департамент США проведет первую встречу сторон, подписавших соглашение об искусственном интеллекте (ИИ), на которой обсудят вопросы его военного применения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

На этой неделе Государственный департамент США проведет первую встречу сторон, подписавших соглашение об искусственном интеллекте (ИИ), сосредоточив внимание на военном применении как первом объекте международного интереса. – информирует Fox News.

Контекст

В 2023 году США согласовали с 53 странами Политическую декларацию об ответственном военном использовании искусственного интеллекта. Несколько заметных стран не присоединились к участию. Среди тех, кто проигнорировал указываются: Китай, россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Израиль и Индия. Что касается тех стран, которые поддержали декларацию, говорится о том, что 42 страны примут участие в конференции на ближайшей неделе.

США ставят цель обсудить практическое применение и ответственное использование ИИ в военных действиях и международной безопасности.

Детали

Мы действительно хотим иметь систему, которая позволит государствам сосредоточиться на вопросе ответственного ИИ и на создании практического потенциала - сказал в интервью Breaking Defense высокопоставленный представитель Госдепартамента.

"Похвально, что Государственный департамент продолжает продвигать дискуссии по поводу этического использования ИИ в военных целях", — сказал Fox News Марк Монтгомери, старший директор Центра кибертехнологических инноваций.

Специалист отметил, что речь идет об обмене информацией, а не о выработке политики. Однако представитель Центра кибертехнологических инноваций США также подчеркнул, что "страны, чье военное применение ИИ должно беспокоить нас больше всего, не присутствуют".

Напомним

Военно-воздушные силы США работают над программой производства около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территории Украины. Соответствующее соглашение о партнерстве подписали министерство экономики и технологическая компания Palantir в рамках визита украинской делегации в Великобританию.

Хунта Нигера объявила о немедленном разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США.