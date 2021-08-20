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Актуальное
США рассматривают нанесение авиаударов по оставленной технике, доставшейся "Талибану" - Reuters

США рассматривают нанесение авиаударов по оставленной технике, доставшейся "Талибану" - Reuters

Киев  •  УНН

 • 63274 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Около месяца назад министерство обороны Афганистана разместило в социальных сетях фотографии семи совершенно новых вертолетов, доставленных в Кабул Соединенными Штатами. Сейчас официальные лица США говорят о возможном уничтожении этой техники, так как за считанные недели талибы захватили большую часть страны, а также все оружие и оборудование, оставленное беглыми афганскими войсками. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей правительства США, передает УНН.

Оружие США для Афганистана

На видеокадрах с захваченного Афганистана видно, как наступающие повстанцы “Талибана” осматривают длинные вереницы из машин и открывают ящики с новой огнестрельным оружием, средствами связи и даже военными беспилотниками.

“Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит “Талибана”, — сказал агентству Reuters один из американских чиновников, который выступал на условиях анонимности.

Детали

Нынешние и бывшие американские чиновники говорят, что имеют опасения, что это оружие может быть использовано для убийства гражданских лиц, захваченного другими группами боевиков, такими как “Исламское государство”, для нападения на интересы США в регионе, или даже может быть передано противникам, включая Китай и Россию.

Администрация президента Джо Байдена обеспокоена этим оружием и рассматривает несколько вариантов действий, отмечает агентство.

По словам чиновников, нанесение авиаударов по большинству оборудования, такого как вертолеты, не исключается, но есть опасения, что это вызовет противодействие “Талибана” в то время, когда главной целью США является эвакуация людей.

Талибы с американским оружием

Другой чиновник сказал, что, хотя точных цифр пока нет, за оценкам разведки, талибы контролируют более 2 тысяч единиц бронетехники, включая американские “Хаммеры”, и до 40 летательных аппаратов “Черные ястребы” UH-60, боевые вертолеты-разведчики и военные беспилотники ScanEagle.

“Мы уже видели боевиков Талибана, вооруженных оружием американского производства, которое они захватили у афганских войск. Это в значительной мере является угрозой для США и наших союзников”, — сказал агентству Reuters по электронной почте представитель Майкл Маккол, главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Напомним

По состоянию на утро 19 августа власти США успела эвакуировать из Афганистана почти 6 тыс. человек, начиная с 14 августа.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации из страны граждан США.

Установление власти талибов

“Талибан” заявил оустановления контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

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