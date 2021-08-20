США рассматривают нанесение авиаударов по оставленной технике, доставшейся "Талибану" - Reuters

Оружие США для Афганистана
На видеокадрах с захваченного Афганистана видно, как наступающие повстанцы “Талибана” осматривают длинные вереницы из машин и открывают ящики с новой огнестрельным оружием, средствами связи и даже военными беспилотниками.
“Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит “Талибана”, — сказал агентству Reuters один из американских чиновников, который выступал на условиях анонимности.
Детали
Нынешние и бывшие американские чиновники говорят, что имеют опасения, что это оружие может быть использовано для убийства гражданских лиц, захваченного другими группами боевиков, такими как “Исламское государство”, для нападения на интересы США в регионе, или даже может быть передано противникам, включая Китай и Россию.
Администрация президента Джо Байдена обеспокоена этим оружием и рассматривает несколько вариантов действий, отмечает агентство.
По словам чиновников, нанесение авиаударов по большинству оборудования, такого как вертолеты, не исключается, но есть опасения, что это вызовет противодействие “Талибана” в то время, когда главной целью США является эвакуация людей.
Талибы с американским оружием
Другой чиновник сказал, что, хотя точных цифр пока нет, за оценкам разведки, талибы контролируют более 2 тысяч единиц бронетехники, включая американские “Хаммеры”, и до 40 летательных аппаратов “Черные ястребы” UH-60, боевые вертолеты-разведчики и военные беспилотники ScanEagle.
“Мы уже видели боевиков Талибана, вооруженных оружием американского производства, которое они захватили у афганских войск. Это в значительной мере является угрозой для США и наших союзников”, — сказал агентству Reuters по электронной почте представитель Майкл Маккол, главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
Напомним
По состоянию на утро 19 августа власти США успела эвакуировать из Афганистана почти 6 тыс. человек, начиная с 14 августа.