США розглядають нанесення авіаударів по залишеній техніці, що дісталась "Талібану" – Reuters

Зброя США для Афганістану

На відеокадрах з захопленого Афганістану видно, як наступаючі повстанці “Талібану” оглядають довгі вервечки з машин і відкривають ящики з новою вогнепальною зброєю, засобами зв’язку і навіть військовими безпілотниками.

“Все, що не було знищено, тепер належить “Талібану”, — сказав агентству Reuters один з американських чиновників, який виступав на умовах анонімності.

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Нинішні і колишні американські чиновники говорять, що є побоювання, що ця зброя може бути використано для вбивства цивільних осіб, захоплено іншими групами бойовиків, такими як “Ісламська держава”, для нападу на інтереси США в регіоні, або навіть може бути передано противникам, включаючи Китай і Росію.

Адміністрація президента Джо Байдена настільки стурбована цією зброєю, що розглядає кілька варіантів дій.

За словами чиновників, нанесення авіаударів по більшості обладнання, такого як вертольоти, не виключається, але є побоювання, що це викличе протидію “Талібану” в той час, коли головною метою США є евакуація людей.

Таліби з американською зброєю

Інший чиновник сказав, що, хоча точних цифр поки немає, за оцінками розвідки, таліби контролюють більше 2 тисяч одиниць бронетехніки, включаючи американські “Хаммери”, і до 40 літальних апаратів, включаючи “Чорні яструби” UH-60, бойові вертольоти-розвідники і військові безпілотники ScanEagle.

“Ми вже бачили бойовиків Талібану, озброєних зброєю американського виробництва, яке вони захопили у афганських військ. Це є значною загрозою для США і наших союзників”, — сказав агентству Reuters по електронній пошті представник Майкл Мак-Кол, головний республіканець в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Нагадаємо

Станом на ранок 19 серпня влада США встигла евакуювати з Афганістану майже 6 тис. осіб, починаючи з 14 серпня.