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США розглядають нанесення авіаударів по залишеній техніці, що дісталась "Талібану" – Reuters

США розглядають нанесення авіаударів по залишеній техніці, що дісталась "Талібану" – Reuters

Київ • УНН

 • 63282 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Близько місяця тому міністерство оборони Афганістану розмістило в соціальних мережах фотографії семи зовсім нових вертольотів, доставлених в Кабул Сполученими Штатами. Наразі офіційні особи США кажуть про можливе знищення цієї техніки, бо за лічені тижні таліби захопили більшу частину країни, а також всю зброю та обладнання, залишене біглими афганськими військами. Про це пише Reuters із посиланням на представників уряду США, передає УНН.

Зброя США для Афганістану

На відеокадрах з захопленого Афганістану видно, як наступаючі повстанці “Талібану” оглядають довгі вервечки з машин і відкривають ящики з новою вогнепальною зброєю, засобами зв’язку і навіть військовими безпілотниками.

“Все, що не було знищено, тепер належить “Талібану”, — сказав агентству Reuters один з американських чиновників, який виступав на умовах анонімності.

Деталі

Нинішні і колишні американські чиновники говорять, що є побоювання, що ця зброя може бути використано для вбивства цивільних осіб, захоплено іншими групами бойовиків, такими як “Ісламська держава”, для нападу на інтереси США в регіоні, або навіть може бути передано противникам, включаючи Китай і Росію.

Адміністрація президента Джо Байдена настільки стурбована цією зброєю, що розглядає кілька варіантів дій.

За словами чиновників, нанесення авіаударів по більшості обладнання, такого як вертольоти, не виключається, але є побоювання, що це викличе протидію “Талібану” в той час, коли головною метою США є евакуація людей.

Таліби з американською зброєю

Інший чиновник сказав, що, хоча точних цифр поки немає, за оцінками розвідки, таліби контролюють більше 2 тисяч одиниць бронетехніки, включаючи американські “Хаммери”, і до 40 літальних апаратів, включаючи “Чорні яструби” UH-60, бойові вертольоти-розвідники і військові безпілотники ScanEagle.

“Ми вже бачили бойовиків Талібану, озброєних зброєю американського виробництва, яке вони захопили у афганських військ. Це є значною загрозою для США і наших союзників”, — сказав агентству Reuters по електронній пошті представник Майкл Мак-Кол, головний республіканець в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Нагадаємо

Станом на ранок 19 серпня влада США встигла евакуювати з Афганістану майже 6 тис. осіб, починаючи з 14 серпня.

Напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що американські війська можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо це буде необхідно для евакуації з країни громадян США.

Встановлення влади талібів

“Талібан” заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.

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