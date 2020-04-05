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США приостановили отправку почты в 22 страны из-за пандемии коронавируса

США приостановили отправку почты в 22 страны из-за пандемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15083 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Всемирный почтовый союз (ВПС) заявил в пятницу, что глобальная пандемия COVID-19 вынудила Соединенные Штаты приостановить доставку международной почты в 22 страны, в том числе в Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР, Монголию, Панаму и Перу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Почтовая служба США попросила своих клиентов воздержаться от отправки почты в 22 страны мира, поскольку доставка в данный момент невозможна по техническим причинам. В список стран, куда теперь не доставляется почта, входят Каймановы острова, Чад, Эквадор, Французская Полинезия, Гондурас, Индия, Кувейт, Ливия, Мадагаскар, Мальдивы, Монголия, Новая Каледония, Панама, Перу, Самоа, Саудовская Аравия, ЮАР, Боливия, Шри-Ланка, Зимбабве, Фиджи и Ботсвана.

Во Всемирном почтовом союзе, который координирует политику доставки почты по всему миру, говорят, что решение США не является политическим.

Представитель ВПС Дэвид Дадж в комментарии “Голосу Америки” объяснил, что приостановка отправки почты связана с прекращением авиаполетов в данные страны. Он отметил, что с данной проблемой сейчас сталкиваются практически все государства мира. Пандемия COVID-19, по его словам, не позволяет почтовым операторам выполнять их работу.

“В результате им пришлось сообщить в ВПС о приостановке отправки почты. В этом никто не виноват, это не чья-либо вина. Пандемия повлияла на весь мир, практически на все аспекты современного образа жизни”, — объяснил представитель почтового союза.

По словам Даджа, чрезвычайные меры, введенные государствами для приостановки распространения вируса — блокады, социальное дистанцирование и карантин авиапассажиров — очень затрудняют перемещение почты. Из-за пандемии многие страны сократили персонал своих почтовых служб, поэтому проблематичной стала и обработка входящей почты.

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Впрочем, трудности с доставкой почты в богатых странах — ничто по сравнению с ситуацией в развивающихся государствах. По словам Даджа, оказание гуманитарной помощи этим странам существенно затруднится из-за все более усиливающегося распространения коронавируса.

“Очевидно, что, если вы хотите доставить продукты питания, вы используете цепочку поставок, в которую входят самолеты. И самолеты находятся в центре этой проблемы, равно как и в основе проблемы доставки почты. Транспортная цепочка нарушается из-за отмены авиарейсов”, — объяснил Дадж.

По данным Всемирного почтового союза, объем почтовых отправлений во всем мире с 23 января по 23 марта сократился на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как говорят в ВПС, пандемия оказала “губительное” влияние на мировую торговлю в целом.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 64 753 человека.

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