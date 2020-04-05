США призупинили відправку пошти в 22 країни через пандемію коронавірусу

Поштова служба США попросила своїх клієнтів утриматися від відправки пошти в 22 країни світу, оскільки доставка в даний момент неможлива з технічних причин. У список країн, куди тепер не доставляється пошта, входять Кайманові острови, Чад, Еквадор, Французька Полінезія, Гондурас, Індія, Кувейт, Лівія, Мадагаскар, Мальдіви, Монголія, Нова Каледонія, Панама, Перу, Самоа, Саудівська Аравія, ПАР, Болівія , Шрі-Ланка, Зімбабве, Фіджі і Ботсвана.

У Світовому поштовому союзі, який координує політику доставки пошти по всьому світу, кажуть, що рішення США не є політичним.

Представник ВПС Девід Даджен в коментарі виданню пояснив, що припинення відправки пошти пов’язане з припиненням авіапольотів в ці країни. Він зазначив, що з цією проблемою зараз стикаються практично всі держави світу. Пандемія COVID-19, за його словами, не дозволяє поштовим операторам виконувати їх роботу.

“В результаті їм довелося повідомити в ВПС про припинення надсилання електронних листів. В цьому ніхто не винен, це не чиясь вина. Пандемія вплинула на весь світ, практично на всі аспекти сучасного способу життя”, — пояснив представник поштового союзу.

За словами Даджен, надзвичайні заходи, введені державами для припинення поширення вірусу — блокади, соціальне дистанціювання і карантин авіапасажирів — дуже ускладнюють переміщення пошти. Через пандемії багато країн скоротили персонал своїх поштових служб, тому проблематичною стала і обробка вхідної пошти.

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Втім, труднощі з доставкою пошти в багатьох країнах — ніщо в порівнянні з ситуацією в країнах, що розвиваються. За словами Даджен, надання гуманітарної допомоги цим країнам суттєво ускладниться через дедалі більше поширення коронавірусу.

“Очевидно, що, якщо ви хочете принести продукти харчування, ви використовуєте ланцюжок поставок, в який входять літаки. І літаки знаходяться в центрі цієї проблеми, так само як і в основі проблеми доставки пошти. Транспортний ланцюжок порушується через скасування авіарейсів”, — пояснив Даджен.

За даними Всесвітнього поштового союзу, обсяг поштових відправлень у всьому світі з 23 січня по 23 березня скоротився на 10% в порівнянні з тим же періодом минулого року. Як кажуть в ВПС, пандемія зробила “згубний” вплив на світову торгівлю в цілому.

Нагадаємо, станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 64 753 особи.