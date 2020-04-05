США призупинили відправку пошти в 22 країни через пандемію коронавірусу

ukru
16:58 • 57016 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 130852 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 223762 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 226114 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 226979 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 218091 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 190172 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185250 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145679 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150092 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
65 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 108410 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 143503 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 149834 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 128718 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 241790 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 223762 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 226114 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 226979 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 218091 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 190172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 37018 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 18704 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 128718 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 143503 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112207 перегляди
Актуальне
США призупинили відправку пошти в 22 країни через пандемію коронавірусу

США призупинили відправку пошти в 22 країни через пандемію коронавірусу

Київ • УНН

 • 15220 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Всесвітній поштовий союз (ВПС) заявив в п’ятницю, що глобальна пандемія COVID-19 змусила Сполучені Штати припинити доставку міжнародної пошти в 22 країни, зокрема в Індію, Саудівську Аравію, ПАР, Монголію, Панаму і Перу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Поштова служба США попросила своїх клієнтів утриматися від відправки пошти в 22 країни світу, оскільки доставка в даний момент неможлива з технічних причин. У список країн, куди тепер не доставляється пошта, входять Кайманові острови, Чад, Еквадор, Французька Полінезія, Гондурас, Індія, Кувейт, Лівія, Мадагаскар, Мальдіви, Монголія, Нова Каледонія, Панама, Перу, Самоа, Саудівська Аравія, ПАР, Болівія , Шрі-Ланка, Зімбабве, Фіджі і Ботсвана.

У Світовому поштовому союзі, який координує політику доставки пошти по всьому світу, кажуть, що рішення США не є політичним.

Представник ВПС Девід Даджен в коментарі виданню пояснив, що припинення відправки пошти пов’язане з припиненням авіапольотів в ці країни. Він зазначив, що з цією проблемою зараз стикаються практично всі держави світу. Пандемія COVID-19, за його словами, не дозволяє поштовим операторам виконувати їх роботу.

“В результаті їм довелося повідомити в ВПС про припинення надсилання електронних листів. В цьому ніхто не винен, це не чиясь вина. Пандемія вплинула на весь світ, практично на всі аспекти сучасного способу життя”, — пояснив представник поштового союзу.

За словами Даджен, надзвичайні заходи, введені державами для припинення поширення вірусу — блокади, соціальне дистанціювання і карантин авіапасажирів — дуже ускладнюють переміщення пошти. Через пандемії багато країн скоротили персонал своїх поштових служб, тому проблематичною стала і обробка вхідної пошти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія прагне використати коронавірус щоб розвалити Європейський Cоюз — посол України в ООН

Втім, труднощі з доставкою пошти в багатьох країнах — ніщо в порівнянні з ситуацією в країнах, що розвиваються. За словами Даджен, надання гуманітарної допомоги цим країнам суттєво ускладниться через дедалі більше поширення коронавірусу.

“Очевидно, що, якщо ви хочете принести продукти харчування, ви використовуєте ланцюжок поставок, в який входять літаки. І літаки знаходяться в центрі цієї проблеми, так само як і в основі проблеми доставки пошти. Транспортний ланцюжок порушується через скасування авіарейсів”, — пояснив Даджен.

За даними Всесвітнього поштового союзу, обсяг поштових відправлень у всьому світі з 23 січня по 23 березня скоротився на 10% в порівнянні з тим же періодом минулого року. Як кажуть в ВПС, пандемія зробила “згубний” вплив на світову торгівлю в цілому.

Нагадаємо, станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 64 753 особи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73