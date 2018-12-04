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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США пригрозили выйти из ДРСМД через 60 дней из-за действий России

Киев • УНН

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БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп приостановит обязательства США в соответствии с ДРСМД течение 60 дней, если Россия не вернется к своим обязательствам по этой сделке. Об этом сегодня после министериала НАТО заявил Госсекретарь США Майк Помпео, передает корреспондент УНН.

США пригрозили выйти из ДРСМД через 60 дней из-за действий России

“Нарушение договора о РСМД нельзя рассматривать отдельно от общей картины российских действий на международной арене. Список российских нарушений является длинным Грузия, Украина, Сирия, Скрипали, а теперь Керченский пролив. И это я назвал лишь несколько. В свете этих событий... Соединенные Штаты приостановить соблюдения обязательств в течение 60 дней, если только Россия не вернется к соблюдению своих обязательств”, — сказал Помпео.

Напоминаем, страны-союзники НАТО коллективно подготовят ответы, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение, которое она продемонстрировала у Керченского пролива, совершенно неприемлема. Об этом сегодня после министериалы НАТО заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

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