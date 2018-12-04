США пригрозили вийти з ДРСМД через 60 днів через дії Росії
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп призупинить зобов’язання США відповідно до ДРСМД упродовж 60 днів, якщо Росія не повернеться до своїх зобов’язань по цій угоді. Про це сьогодні після міністеріалу НАТО заявив Держсекретар США Майк Помпео, передає кореспондент УНН.
“Порушення договору про РСМД не можна розглядати окремо від загальної картини російських дій на міжнародній арені. Список російських порушень є довгим: Грузія, Україна, Сирія, Скрипалі, а тепер Керченська протока. І це я назвав лише кілька. В світлі цих подій... Сполучені Штати призупинити дотримання зобов’язань впродовж 60 днів, якщо лише Росія не повернеться до дотримання своїх зобовязань”, — сказав Помпео.
Нагадуємо, країни-союзники НАТО колективно підготують відповіді, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка, яку вона продемонструвала біля Керченської протоки, є абсолютно неприйнятною. Про це сьогодні після міністеріалу НАТО заявив Держсекретар США Майк Помпео.