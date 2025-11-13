США прекращают 232-летнее производство пенни: теперь цены будут округлять до 5 центов

$42.040.02
48.650.04
ukenru
14:40 • 10637 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 8940 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12217 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
11:14 • 34733 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27791 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31448 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
13 ноября, 07:00 • 34268 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32806 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28081 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21586 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млн 13 ноября, 06:58 • 23863 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже 13 ноября, 08:23 • 27924 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли детали 13 ноября, 09:06 • 22245 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор" 10:39 • 15923 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов 10:59 • 30461 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше 14:40 • 10636 просмотра
14:40 • 10636 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам 11:14 • 34731 просмотра
11:14 • 34731 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов 10:59 • 31173 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже 13 ноября, 08:23 • 28662 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции 12 ноября, 14:08 • 96045 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане 12 ноября, 20:00 • 50090 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма 12 ноября, 16:40 • 50405 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder 12 ноября, 09:10 • 40556 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон 12 ноября, 07:09 • 79113 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос 12 ноября, 06:57 • 78842 просмотра
США прекращают 232-летнее производство пенни: теперь цены будут округлять до 5 центов

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Казначей США Брэндон Бич отчеканил последние пять одноцентовых монет, завершив 232-летнее производство пенни. Это решение принято из-за роста стоимости производства и изменения потребительских привычек.

США прекращают 232-летнее производство пенни: теперь цены будут округлять до 5 центов

В Соединенных Штатах отчеканили последние пять одноцентовых монет (пенни), находящихся в обращении, положив конец 232-летнему производству пенни в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сделал это в среду казначей США Брэндон Бич, посетив Филадельфийский монетный двор.

В феврале президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов прекратить то, что он назвал "расточительной" чеканкой пенни, что побудило автозаправочные станции, сети ресторанов быстрого питания и крупные торговые сети скорректировать цены и округлить суммы при операциях с наличными.

Министерство финансов США заявило, что рост затрат производства и быстро меняющиеся потребительские привычки и технологии сделали производство пенни "финансово невыгодным" и ненужным, отметив, что стоимость производства одного пенни составляет 3,69 цента, тогда как десять лет назад оно составляло 1,42 цента.

Производство ходовых пенни было прекращено несколько месяцев назад, сообщили представители Монетного двора, но неустановленное количество дополнительных одноцентовых монет, обозначенных символом Омега, обозначающим последнюю, было отчеканено для аукциона в декабре.

Пять пенни, отчеканенных в среду, войдут в эту партию, сообщил Роберт Курзина, суперинтендант Филадельфийского монетного двора. Подробности аукциона будут опубликованы в ближайшее время, добавил он. Технически эти пенни могут использоваться в обращении, в отличие от коллекционных монет, которые более блестящие и изготовлены по-другому.

Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ17.09.25, 19:51 • 37358 просмотров

Филадельфийский монетный двор отчеканил для аукциона 232 монеты со штампом Омега: по одной на каждый год выпуска пенни, и три для экспонирования в Казначействе и других учреждениях, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также было отчеканено 235 золотых пенни, добавил источник.

Неясно, были ли отчеканены дополнительные пенни для аукциона на Денверском монетном дворе, где также чеканились пенни.

Исполняющая обязанности директора Монетного двора США Кристи Макнелли заявила, что первую и последнюю из монет, выставленных на аукцион, могут продать за сумму около 100 000 долларов. Все вырученные средства будут направлены на финансирование деятельности Монетного двора, а остальные будут перечислены в Казначейство США, добавила она.

Ожидается, что прекращение производства пенни позволит Монетному двору США сэкономить около 56 миллионов долларов в год, сообщило Казначейство. Пенни останутся законным платежным средством, и, по оценкам, их в обращении около 300 миллиардов, что "значительно превышает количество, необходимое для торговли", заявило Казначейство.

"Грустно видеть, как пенни уходит, но это было неизбежно, учитывая рост цен", - сказал профессор Американского университета Габриэль Мати, добавив, что культовая американская монета "будет существовать еще какое-то время, хотя люди, возможно, начнут собирать пенни".

США присоединяются к другим странам, включая Канаду, Австралию, Ирландию и Новую Зеландию, постепенно выводя из обращения монеты наименьшей стоимости, округляя суммы наличных платежей до ближайших пяти центов, сохраняя при этом точность электронных платежей.

Пенни был впервые выпущен правительством в 1793 году. С 1909 года аверс монеты, изготовленной из цинка и меди, украшает профиль президента Авраама Линкольна.

В 2024 финансовом году пенни составляли 57% - или 3,2 млрд - от общего объема производства Монетного двора, что составляло 5,61 млрд монет, находящихся в обращении. Министерство финансов США сообщило, что Монетный двор будет продолжать выпускать коллекционные версии пенни в ограниченных количествах.

Представитель Монетного двора сообщил, что также планируется выпуск золотых пенни.

Юлия Шрамко

