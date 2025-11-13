США прекращают 232-летнее производство пенни: теперь цены будут округлять до 5 центов

В Соединенных Штатах отчеканили последние пять одноцентовых монет (пенни), находящихся в обращении, положив конец 232-летнему производству пенни в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сделал это в среду казначей США Брэндон Бич, посетив Филадельфийский монетный двор.

В феврале президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов прекратить то, что он назвал "расточительной" чеканкой пенни, что побудило автозаправочные станции, сети ресторанов быстрого питания и крупные торговые сети скорректировать цены и округлить суммы при операциях с наличными.

Министерство финансов США заявило, что рост затрат производства и быстро меняющиеся потребительские привычки и технологии сделали производство пенни "финансово невыгодным" и ненужным, отметив, что стоимость производства одного пенни составляет 3,69 цента, тогда как десять лет назад оно составляло 1,42 цента.

Производство ходовых пенни было прекращено несколько месяцев назад, сообщили представители Монетного двора, но неустановленное количество дополнительных одноцентовых монет, обозначенных символом Омега, обозначающим последнюю, было отчеканено для аукциона в декабре.

Пять пенни, отчеканенных в среду, войдут в эту партию, сообщил Роберт Курзина, суперинтендант Филадельфийского монетного двора. Подробности аукциона будут опубликованы в ближайшее время, добавил он. Технически эти пенни могут использоваться в обращении, в отличие от коллекционных монет, которые более блестящие и изготовлены по-другому.

Филадельфийский монетный двор отчеканил для аукциона 232 монеты со штампом Омега: по одной на каждый год выпуска пенни, и три для экспонирования в Казначействе и других учреждениях, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также было отчеканено 235 золотых пенни, добавил источник.

Неясно, были ли отчеканены дополнительные пенни для аукциона на Денверском монетном дворе, где также чеканились пенни.

Исполняющая обязанности директора Монетного двора США Кристи Макнелли заявила, что первую и последнюю из монет, выставленных на аукцион, могут продать за сумму около 100 000 долларов. Все вырученные средства будут направлены на финансирование деятельности Монетного двора, а остальные будут перечислены в Казначейство США, добавила она.

Ожидается, что прекращение производства пенни позволит Монетному двору США сэкономить около 56 миллионов долларов в год, сообщило Казначейство. Пенни останутся законным платежным средством, и, по оценкам, их в обращении около 300 миллиардов, что "значительно превышает количество, необходимое для торговли", заявило Казначейство.

"Грустно видеть, как пенни уходит, но это было неизбежно, учитывая рост цен", - сказал профессор Американского университета Габриэль Мати, добавив, что культовая американская монета "будет существовать еще какое-то время, хотя люди, возможно, начнут собирать пенни".

США присоединяются к другим странам, включая Канаду, Австралию, Ирландию и Новую Зеландию, постепенно выводя из обращения монеты наименьшей стоимости, округляя суммы наличных платежей до ближайших пяти центов, сохраняя при этом точность электронных платежей.

Пенни был впервые выпущен правительством в 1793 году. С 1909 года аверс монеты, изготовленной из цинка и меди, украшает профиль президента Авраама Линкольна.

В 2024 финансовом году пенни составляли 57% - или 3,2 млрд - от общего объема производства Монетного двора, что составляло 5,61 млрд монет, находящихся в обращении. Министерство финансов США сообщило, что Монетный двор будет продолжать выпускать коллекционные версии пенни в ограниченных количествах.

Представитель Монетного двора сообщил, что также планируется выпуск золотых пенни.