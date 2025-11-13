$42.040.02
США припиняють 232-річне виробництво пенні: тепер ціни округлятимуть до 5 центів

Київ • УНН

 • 2116 перегляди

Скарбник США Брендон Біч викарбував останні п'ять одноцентових монет, завершивши 232-річне виробництво пенні. Це рішення прийнято через зростання вартості виробництва та зміну споживчих звичок.

США припиняють 232-річне виробництво пенні: тепер ціни округлятимуть до 5 центів

У Сполучених Штатах викарбували останні п'ять одноцентових монет (пенні), що знаходяться в обігу, поклавши край 232-річному виробництву пенні в США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Зробив це у середу скарбник США Брендон Біч, відвідавши Філадельфійський монетний двір.

У лютому президент США Дональд Трамп доручив Міністерству фінансів припинити те, що він назвав "марнотратним" карбуванням пенні, що спонукало автозаправні станції, мережі ресторанів швидкого харчування та великі торгові мережі скоригувати ціни та округлити суми при операціях з готівкою.

Міністерство фінансів США заявило, що зростання витрат виробництва і споживчі звички і технології, що швидко змінюються, зробили виробництво пенні "фінансово невигідним" і непотрібним, зазначивши, що вартість виробництва одного пенні становить 3,69 цента, тоді як десять років тому воно становило 1,42 цента.

Виробництво ходових пенні було припинено кілька місяців тому, повідомили представники Монетного двору, але невстановлена ​​кількість додаткових одноцентових монет, позначених символом Омега, що позначає останню, була викарбувана для аукціону в грудні.

П'ять пенні, викарбуваних у середу, увійдуть до цієї партії, повідомив Роберт Курзіна, суперінтендант Філадельфійського монетного двору. Подробиці аукціону буде опубліковано найближчим часом, додав він. Технічно ці пенні можуть використовуватися в обігу, на відміну від колекційних монет, які блискучіші та виготовлені по-іншому.

Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ17.09.25, 19:51 • 37359 переглядiв

Філадельфійський монетний двір викарбував для аукціону 232 монети зі штампом Омега: по одній на кожен рік випуску пенні, і три для експонування в Казначействі та інших установах, повідомило джерело, знайоме із ситуацією. Також було викарбувано 235 золотих пенні, додало джерело.

Неясно, чи були викарбовані додаткові пенні для аукціону на Денверському монетному дворі, де також карбувалися пенні.

Виконувачка обов'язків директора Монетного двору США Крісті Макнеллі заявила, що першу та останню з монет, виставлених на аукціон, можуть продати за суму близько 100 000 доларів. Усі виручені кошти будуть спрямовані на фінансування діяльності Монетного двору, а решту буде перераховано до Казначейства США, додала вона.

Очікується, що припинення виробництва пенні дозволить Монетному двору США заощадити близько 56 мільйонів доларів на рік, повідомило Казначейство. Пенні залишаться законним платіжним засобом, і, за оцінками, їх у обігу близько 300 мільярдів, що "значно перевищує кількість, необхідну для торгівлі", заявило Казначейство.

"Сумно бачити, як пенні йде, але це було неминуче, враховуючи зростання цін", - сказав професор Американського університету Габріель Маті, додавши, що культова американська монета "існуватиме ще якийсь час, хоча люди, можливо, почнуть збирати пенні".

США приєднуються до інших країн, включаючи Канаду, Австралію, Ірландію та Нову Зеландію, поступово виводячи з обігу монети найнижчої вартості, округляючи суми готівкових платежів до найближчих п'яти центів, зберігаючи при цьому точність електронних платежів.

Пенні був вперше випущений урядом 1793 року. З 1909 року аверс монети, виготовленої з цинку та міді, прикрашає профіль президента Авраама Лінкольна.

У 2024 фінансовому році пенні становили 57% - або 3,2 млрд - від загального обсягу виробництва Монетного двору, що становив 5,61 млрд монет, що перебувають у обігу. Міністерство фінансів США повідомило, що Монетний двір продовжуватиме випускати колекційні версії пенні в обмежених кількостях.

Представник Монетного двору повідомив, що також планується випуск золотих пенні.

Юлія Шрамко

