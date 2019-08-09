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США повременят с решением разрешить компаниям продавать свою продукцию Huawei

США повременят с решением разрешить компаниям продавать свою продукцию Huawei

Киев  •  УНН

 • 8803 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Белый дом может подождать с решением о предоставлении американским поставщикам лицензий, которые позволят им продолжать продавать свою продукцию китайской корпорации Huawei, после того, как Пекин временно прекратил закупки сельхозпродукции из США. Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Компании в США должны получать специальную лицензию в случае намерения продать высокотехнологичное оборудование Huawei после того, как в мае Министерство торговли США внесло компанию в черный список из-за угрозы национальной безопасности. На прошлой неделе министр торговли США Уилбур Росс, отмечает Bloomberg, получил около 50 запросов от американских компаний о предоставлении таких лицензий и заявил, что они находятся на стадии рассмотрения.

Белый дом пока никак не прокомментировал поступившую информацию.

Напомним, Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. Одной из причин он назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

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КНР и США в течение нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Решение о возобновлении консультаций была достигнута в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei.

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