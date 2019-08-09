США почекають з рішенням, що дозволить компаніям продавати свою продукцію Huawei

Компанії в США повинні отримувати спеціальну ліцензію в разі наміру продати високотехнологічне обладнання Huawei після того, як в травні Міністерство торгівлі США внесло компанію в чорний список через загрозу національній безпеці. Минулого тижня міністр торгівлі США Уілбур Росс, відзначає Bloomberg, отримав близько 50 запитів від американських компаній щодо надання таких ліцензій і заявив, що вони знаходяться на стадії розгляду.

Білий дім поки ніяк не прокоментував інформацію, що надійшла.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп раніше повідомив, що з 1 вересня введе нові мита в розмірі 10% на товари з КНР вартістю 300 млрд доларів. Однією з причин він назвав той факт, що Китай не виконав свою обіцянку збільшити закупівлі американської сільгосппродукції.

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КНР і США протягом декількох місяців вели переговори про врегулювання торговельних суперечок. Рішення про відновлення консультацій було досягнуто в ході зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна на саміті G20 в Осаці 28-29 червня. Американський лідер обіцяв не вводити нові мита на товари з Китаю, а також пом'якшити обмеження на діяльність компанії Huawei.