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Загострення конфронтації між США і Китаєм призвело до різкого коливання фондових індексів

Загострення конфронтації між США і Китаєм призвело до різкого коливання фондових індексів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні зранку азійські фондові індекси продемонстрували різке зниження після того, як США звинуватили Китай в маніпуляціях на валютному ринку, передає УНН з посиланням на фінансові ЗМІ, зокрема “Коммерсант” та агентство Reuters.

Нове загострення американо-китайського торговельно-економічного конфлікту вчора ввечері призвело до рекордного падіння і американських бірж. Втім, потім інвестори дещо заспокоїлися, вирішивши, що Китай навряд чи має намір істотно девальвувати юань в ході торгової війни з США.

Провідні фондові індекси країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) сьогодні вранці показали різке зниження: на початку торгів гонконзький Hang Seng, тайванський Taiex, шанхайський Shanghai Composite і японський Nikkei просіли більш ніж на 2%. Падіння котирувань в АТР сталося через кілька годин після закриття торгів в США, в ході яких місцеві індекси показали рекордне одноденне зниження з початку року — індекс Dow Jones втратив 767 пунктів, опустившись на 2,9%, S&P 500 впав на 2,98%, а Nasdaq — на 3,5%.

Розпродаж на біржах відбувся після чергового загострення американо-китайського торговельно-економічного конфлікту — обидві сторони вже кілька днів поспіль обмінюються погрозами і заходами: обіцянкою ввести нові торгові мита (США), заборона на покупку сільгосппродукції (Китай), звинувачення в маніпуляціях на валютному ринку (США). Останнє прозвучало після того, як Центробанк Китаю не став перешкоджати ослабленню курсу національної валюти, який вперше за 11 років перевищив поріг 7 юанів за 1 долар.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін з “дозволу президента Трампа визначає, що Китай — валютний маніпулятор”. Тепер пан Мнучін звернеться до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з тим, що б той “ліквідував несправедливу конкурентну перевагу, що виникла після останніх дій Пекіна”.

До закриття торгів в Азії інвестори трохи заспокоїлися: торговельну сесію біржі завершили зі зниженням в 0,5-1,4%. Європейські ж біржі відкрилися вранці в змішаній зоні — британський FTSE 100 і іспанська IBEX 35 зі зниження на 0,1%, а німецький Dax і французький CAC c зростання на 0,4-0,5%. Цьому сприяли вийшли позитивні дані по ряду макроекономічних показників і корпоративних звітностей в Німеччині і Великої Британії.

Нагадуємо, фінансові вливання Китаю в критичну інфраструктуру в Європі впливають на світовий порядок і безпеку. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

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