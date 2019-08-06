Китайські інвестиції в інфраструктуру Європи загрожують безпеці - Генсек НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Фінансові вливання Китаю в критичну інфраструктуру в Європі впливають на світовий порядок і безпеку. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в Центрі стратегічних досліджень при Університеті Вікторії у Веллінгтоні в Новій Зеландії, передає УНН.
"Роль і вплив Китаю є ще однією ознакою посилення глобальної конкуренції за владу. Ми бачимо це в Південно-Китайському морі, в кіберпросторі і в китайських інвестиціях в критично важливу інфраструктуру в багатьох країнах, в тому числі в Європі", - сказав Столтенберг.
Столтенберг підкреслив, що Китай стає технологічним лідером у багатьох областях.
"Це дає багато можливостей, як у фінансовому, так і в політичному плані, і, хоча Китай є зовсім інший комплекс завдань, ніж Росія, але його підйом також має значення для глобального порядку, заснованого на правилах, і для нашої безпеки", - уклав він.
Столтенберг раніше заявив, що Росія протягом багатьох років порушувала умови Договору про РСМД і розмістила ракети, які здатні досягти до європейських міст "за лічені хвилини".
Нагадаємо, договір про ракети середньої і малої дальності між Росією і США припинив дію 2 серпня після того, як Росія і США вийшли з нього. Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією, а в українському МЗС заявили, що розчаровані припиненням дії "Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої і меншої дальності".