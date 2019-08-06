Китайские инвестиции в инфраструктуру Европы угрожают безопасности – Генсек НАТО

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 93281 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100281 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129158 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139195 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127221 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128613 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130606 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153178 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151135 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
Китайские инвестиции в инфраструктуру Европы угрожают безопасности – Генсек НАТО

Китайские инвестиции в инфраструктуру Европы угрожают безопасности – Генсек НАТО

Киев  •  УНН

 • 9236 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Финансовые вливания Китая в критическую инфраструктуру в Европе влияют на мировой порядок и безопасность. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне в Новой Зеландии, передает УНН.

"Роль и влияние Китая являются еще одним признаком усиления глобальной конкуренции за власть. Мы видим это в Южно-Китайском море, в киберпространстве и в китайских инвестициях в критически важную инфраструктуру во многих странах, в том числе в Европе", - сказал Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что Китай становится технологическим лидером во многих областях.

"Это дает много возможностей, как в финансовом, так и в политическом плане, и, хотя Китай представляет собой совершенно иной комплекс задач, чем Россия, но его подъем также имеет значение для глобального порядка, основанного на правилах, и для нашей безопасности", - заключил он.

Столтенберг ранее заявил, что Россия в течение многих лет нарушала условия Договора о РСМД и разместила ракеты, которые способны достичь до европейских городов "за считанные минуты".

Напомним, договор о ракетах средней и малой дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа после того, как Россия и США вышли из него. Польша поддержала выход США из ракетного договора с Россией, а в украинском МИД заявили, что разочарованы прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности".

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