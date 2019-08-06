Обострение конфронтации между США и Китаем привело к резкому колебанию фондовых индексов

Новое обострение американо-китайского торгово-экономического конфликта вчера вечером привело к рекордному падению и американских бирж. Впрочем, затем инвесторы несколько успокоились, решив, что Китай вряд ли намерен существенно девальвировать юань в ходе торговой войны с США.

Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня утром показали резкое снижение: в начале торгов гонконгский Hang Seng, тайваньский Taiex, шанхайский Shanghai Composite и японский Nikkei просели более чем на 2%. Падение котировок в АТР произошло спустя несколько часов после закрытия торгов в США, в ходе которых местные индексы показали рекордное однодневное снижение с начала года — индекс Dow Jones потерял 767 пунктов, опустившись на 2,9%, S&P 500 упал на 2,98%, а Nasdaq — на 3,5%.

Распродажа на биржах произошла после очередного обострения американо-китайского торгово-экономического конфликта — обе стороны уже несколько дней подряд обмениваются угрозами и ответными мерами: обещанием ввести новые торговые пошлины (США), запрет на покупку сельхозпродукции (Китай), обвинение в манипуляциях на валютном рынке (США). Последнее прозвучало после того, как Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса национальной валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за 1 доллар.

Министр финансов США Стивен Мнучин с “дозволения президента Трампа определяет, что Китай — валютный манипулятор”. Теперь господин Мнучин обратится к Международному валютному фонду (МВФ) с тем, что бы тот “ликвидировал несправедливое конкурентное преимущество, возникшее после последних действий Пекина”.

К закрытию торгов в Азии инвесторы немного успокоились: торговую сессию биржи завершили со снижением в 0,5–1,4%. Европейские же биржи открылись утром в смешанной зоне — британский FTSE 100 и испанский IBEX 35 со снижения на 0,1%, а немецкий Dax и французский CAC c роста на 0,4–0,5%. Этому способствовали вышедшие позитивные данные по ряду макроэкономических показателей и корпоративных отчетностей в Германии и Великобритании.

Напоминаем, финансовые вливания Китая в критическую инфраструктуру в Европе влияют на мировой порядок и безопасность. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.