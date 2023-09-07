США планируют вскоре отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов - СМИ

ukru
15:57 • 15722 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 50968 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 78554 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 61939 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 66005 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106166 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128694 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 161657 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 193178 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137073 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 30491 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 116550 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 101509 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 79952 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 60807 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 161657 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 193178 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 136468 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 143250 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180023 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 12440 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 60807 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 116550 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153644 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160651 просмотра
Актуальное
США планируют вскоре отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов - СМИ

США планируют вскоре отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов - СМИ

Киев • УНН

 • 278580 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Силы обороны вскоре могут получить новую партию кассетных боеприпасов от США, чтобы сохранить темп контрнаступления. Об этом сообщает The New York Time со ссылкой на трех американских чиновников, пишет УНН.

Цитата

«Через два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили первый транш боеприпасов в Украину, чтобы обеспечить ее войска боеприпасами, администрация Байдена планирует отправить больше, и вскоре», - говорится в сообщении.

Детали

Американские чиновники не уточнили, сколько кассетных боеприпасов было включено в первую партию из сотен тысяч, которые есть в распоряжении Пентагона.

Один из чиновников сказал изданию, что это оружие является ключевым фактором в поддержке темпов, которые недавно набрали украинские войска на южном фронте против российских сил.

Как сообщается, некоторые украинские военные говорят, что кассетные боеприпасы, предоставленные США, стали мощным дополнением к множеству оружия, которое Запад направил для контрнаступления, и необходимой заменой их уменьшающихся запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Они чрезвычайно эффективны", - сказал один из украинских морских пехотинцев, участвовавший в успешном бою за Урожайное и назвавшийся только Сергеем. "Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, их дух поднимается".

Но другие украинские солдаты уточняют, что кассетные боеприпасы применяются преимущественно в ситуациях, когда вражеская пехота открыта, и что они в основном неэффективны против вкопанных российских позиций, которые являются главным препятствием для контрнаступления.

Контекст

Это оружие запрещено более чем в 100 странах мира, а решение США отправить его в Украину было подвергнуто резкой критике со стороны гуманитарных организаций. Не все бомбы взрываются сразу, и они иногда травмируют людей, которые наталкиваются на них спустя годы. Отмечается, что кассетные бомбы выпускают десятки более мелких бомб и могут вызвать разрушения на большей площади, чем обычные артиллерийские снаряды. российские войска используют кассетные боеприпасы на протяжении всей войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белый дом объяснил отправку Украине снарядов с обедненным ураном

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы