США планируют вскоре отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов - СМИ

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«Через два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили первый транш боеприпасов в Украину, чтобы обеспечить ее войска боеприпасами, администрация Байдена планирует отправить больше, и вскоре», - говорится в сообщении.

Детали

Американские чиновники не уточнили, сколько кассетных боеприпасов было включено в первую партию из сотен тысяч, которые есть в распоряжении Пентагона.

Один из чиновников сказал изданию, что это оружие является ключевым фактором в поддержке темпов, которые недавно набрали украинские войска на южном фронте против российских сил.

Как сообщается, некоторые украинские военные говорят, что кассетные боеприпасы, предоставленные США, стали мощным дополнением к множеству оружия, которое Запад направил для контрнаступления, и необходимой заменой их уменьшающихся запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Они чрезвычайно эффективны", - сказал один из украинских морских пехотинцев, участвовавший в успешном бою за Урожайное и назвавшийся только Сергеем. "Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, их дух поднимается".

Но другие украинские солдаты уточняют, что кассетные боеприпасы применяются преимущественно в ситуациях, когда вражеская пехота открыта, и что они в основном неэффективны против вкопанных российских позиций, которые являются главным препятствием для контрнаступления.

Контекст

Это оружие запрещено более чем в 100 странах мира, а решение США отправить его в Украину было подвергнуто резкой критике со стороны гуманитарных организаций. Не все бомбы взрываются сразу, и они иногда травмируют людей, которые наталкиваются на них спустя годы. Отмечается, что кассетные бомбы выпускают десятки более мелких бомб и могут вызвать разрушения на большей площади, чем обычные артиллерийские снаряды. российские войска используют кассетные боеприпасы на протяжении всей войны.

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