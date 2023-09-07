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Білий дім пояснив відправку Україні снарядів зі збідненим ураном

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Вона сказала, що США впевнені, що українці відповідально використовуватимуть такі снаряди, пише CNN передає УНН.

Цитата

«Ці снаряди є стандартним використанням у танках, які використовують не лише США, але й які ми будемо надавати українців. … Ми абсолютно впевнені, що українці використовуватимуть їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території також на сході та півночі», вона сказала», — сказала Сінгх.

Рішення про надання снарядів зі збідненим ураном відбулося після того, як на початку цього року адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відправити в Україну суперечливі касетні боєприпаси . Обидва види боєприпасів, на думку США, допоможуть українцям прорвати рубежі російської оборони та пробити російські танки в умовах контрнаступу, що триває.

Нагадаємо, в заяві Пентагону офіційно йдеться про передачу Україні нового пакета військової допомоги на 175 млн доларів. До нього уперше ввійшли боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams.

Також пакет військової допомоги містить:

  • обладнання для забезпечення систем ППО України;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 81-мм мінометні системи та снаряди;
  • 120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • тактичні аеронавігаційні системи;
  • тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод; і
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

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