Пентагон підтвердив передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністерство оборони США у середу оголосило, що надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для раніше переданих танків Abrams у рамках пакета допомоги вартістю 175 мільйонів доларів США. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт Пентагону.
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"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Цей пакет включає: додаткове обладнання ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше переданих танків Abrams та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку росії", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Міноборони зазначає, що нова допомога України є сорок шостим траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано з серпня 2021 року. До пакету вартістю близько 175 мільйонів доларів увійшли:
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- обладнання для забезпечення систем ППО України;
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- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
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- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
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- 81-мм мінометні системи та снаряди;
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- 120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams;
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- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
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- протитанкові системи Javelin і AT-4;
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- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
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- тактичні аеронавігаційні системи;
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- тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
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- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
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- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
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Як повідомили у Міноборони США, Вашингтон та міжнародні партнери продовжуватимуть працювати над тим, щоб забезпечити Україну озброєнням для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки.
Нагадаємо
Державний секретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи з візитом у Києві, анонсував надання допомоги Для України.