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Пентагон підтвердив передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams

Пентагон підтвердив передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams

Київ • УНН

 • 363845 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністерство оборони США у середу оголосило, що надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для раніше переданих танків Abrams у рамках пакета допомоги вартістю 175 мільйонів доларів США. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт Пентагону.

Цитата

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Цей пакет включає: додаткове обладнання ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше переданих танків Abrams та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку росії", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Міноборони зазначає, що нова допомога України є сорок шостим траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано з серпня 2021 року. До пакету вартістю близько 175 мільйонів доларів увійшли:

  • обладнання для забезпечення систем ППО України;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 81-мм мінометні системи та снаряди;
  • 120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • тактичні аеронавігаційні системи;
  • тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Як повідомили у Міноборони США, Вашингтон та міжнародні партнери продовжуватимуть працювати над тим, щоб забезпечити Україну озброєнням для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки.

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи з візитом у Києві, анонсував надання допомоги Для України.

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