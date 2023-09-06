Пентагон подтвердил передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Министерство обороны США в среду объявило, что предоставит Украине снаряды с обедненным ураном для ранее переданных танков Abrams в рамках пакета помощи стоимостью 175 миллионов долларов США. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт Пентагона.
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"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Этот пакет включает: дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее переданных танков Abrams и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять захватнической войне со стороны россии", - говорится в сообщении.
Детали
Минобороны отмечает, что новая помощь Украине является сорок шестым траншем оборудования администрации Байдена, которое будет предоставлено с августа 2021 года. В пакет стоимостью около 175 миллионов долларов вошли:
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- оборудование для обеспечения систем ПВО Украины;
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- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
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- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
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- 81-мм минометные системы и снаряды;
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- 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;
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- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
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- противотанковые системы Javelin и AT-4;
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- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
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- тактические аэронавигационные системы;
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- тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
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- подрывные боеприпасы для уборки препятствий;
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- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
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Как сообщили в Минобороны США, Вашингтон и международные партнеры будут продолжать работать над тем, чтобы обеспечить Украину вооружением для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности.
Напомним
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Киеве, анонсировал предоставление помощи для Украины.