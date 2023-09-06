Пентагон подтвердил передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

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"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Этот пакет включает: дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее переданных танков Abrams и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять захватнической войне со стороны россии", - говорится в сообщении.

Детали

Минобороны отмечает, что новая помощь Украине является сорок шестым траншем оборудования администрации Байдена, которое будет предоставлено с августа 2021 года. В пакет стоимостью около 175 миллионов долларов вошли:



оборудование для обеспечения систем ПВО Украины;



дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);



артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;



81-мм минометные системы и снаряды;



120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;



ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);



противотанковые системы Javelin и AT-4;



более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;



тактические аэронавигационные системы;



тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;



подрывные боеприпасы для уборки препятствий;



запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.



Как сообщили в Минобороны США, Вашингтон и международные партнеры будут продолжать работать над тем, чтобы обеспечить Украину вооружением для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Киеве, анонсировал предоставление помощи для Украины.