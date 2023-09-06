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"Ніколи не йдіть до когось додому без подарунка": Блінкен анонсував надання допомоги України

"Ніколи не йдіть до когось додому без подарунка": Блінкен анонсував надання допомоги України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи з візитом у Києві, анонсував надання допомоги Для України. Під час брифінгу він наголосив, що метою візиту є підтвердити підтримку Києва Вашингтоном, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ніколи не йдіть до когось додому без подарунка. Ми прийшли з подальшою допомогою для України в багатьох сферах. Але ця допомога насправді нічого не означає, якщо вона не використана ефективно. І щодня ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб переконатися, що допомога, яку ми надаємо, використовується ефективно та належним чином", - заявив Блінкен.

Деталі

Держсекретар розповів, що причина його візиту в Київ - підтвердити, що Сполучені Штати продовжують і будуть продовжувати підтримувати Україну, щоб вона "мала спроможність захистити себе, перемогти російську агресію, підготуватися та мати можливості стримувати агресію у майбутньому".

"І водночас ми допомагаємо відновити успішну економіку, сильну демократію. Це те, що потрібно, щоб переконатися, що Україна не тільки виживатиме, але й справді процвітатиме в майбутньому", - підкреслив Блінкен.

Він також розповів, що мав можливість зустрітися сьогодні з урядовцями, а також "деякими лідерами громадянського суспільства", а 7 вересня побачить частину роботи українських прикордонників. 

Нагадаємо

За даними ЗМІ, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до України 6 вересня, щоб посилити підтримку Києва. Очікується, що він оголосить про виділення Україні понад 1 мільярда доларів нової допомоги.

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