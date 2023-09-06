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"Никогда не идите к кому-то домой без подарка": Блинкен анонсировал предоставление Украине

Киев • УНН

 • 501090 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Киеве, анонсировал предоставление помощи для Украины. Во время брифинга он отметил, что целью визита является подтвердить поддержку Киева Вашингтоном, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Никогда не идите к кому-то домой без подарка. Мы пришли с дальнейшей помощью для Украины во многих сферах. Но эта помощь на самом деле ничего не значит, если она не использована эффективно. И каждый день мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы убедиться, что помощь, которую мы предоставляем, используется эффективно и должным образом", - заявил Блинкен.

Детали

Госсекретарь рассказал, что причина его визита в Киев - подтвердить, что Соединенные Штаты продолжают и будут продолжать поддерживать Украину, чтобы она "имела возможность защитить себя, победить российскую агрессию, подготовиться и иметь возможности сдерживать агрессию в будущем".

"И одновременно мы помогаем восстановить успешную экономику, сильную демократию. Это то, что нужно, чтобы убедиться, что Украина не только будет выживать, но и действительно будет процветать в будущем", - подчеркнул Блинкен.

Он также рассказал, что имел возможность встретиться сегодня с чиновниками, а также "некоторыми лидерами гражданского общества", а 7 сентября увидит часть работы украинских пограничников. 

Напомним

По данным СМИ, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину 6 сентября, чтобы усилить поддержку Киева. Ожидается, что он объявит о выделении Украине более 1 миллиарда долларов новой помощи.

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