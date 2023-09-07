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Белый дом объяснил отправку Украине снарядов с обедненным ураном

Белый дом объяснил отправку Украине снарядов с обедненным ураном

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала предоставление Украине боеприпасов с обедненным ураном. Она сказала, что США уверены, что украинцы ответственно будут использовать такие снаряды, пишет CNN передает УНН.

Цитата

«Эти снаряды являются стандартным использованием в танках, которые используют не только США, но и которые мы будем предоставлять украинцам. … Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории также на востоке и севере», она сказала», — сказала Сингх.

Решение о предоставлении снарядов с обедненным ураном произошло после того, как в начале этого года администрация президента США Джо Байдена решила отправить в Украину спорные кассетные боеприпасы. Оба вида боеприпасов, по мнению США, помогут украинцам прорвать рубежи российской обороны и пробить российские танки в условиях продолжающегося контрнаступления.

Напомним, в заявлении Пентагона официально говорится о передаче Украине нового пакета военной помощи на 175 млн долларов. В него впервые вошли боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams.

Также пакет военной помощи включает:

  • оборудование для обеспечения систем ПВО Украины;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • 81-мм минометные системы и снаряды;
  • 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
  • подрывные боеприпасы для уборки препятствий; и
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

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