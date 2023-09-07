Белый дом объяснил отправку Украине снарядов с обедненным ураном

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«Эти снаряды являются стандартным использованием в танках, которые используют не только США, но и которые мы будем предоставлять украинцам. … Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории также на востоке и севере», она сказала», — сказала Сингх.

Решение о предоставлении снарядов с обедненным ураном произошло после того, как в начале этого года администрация президента США Джо Байдена решила отправить в Украину спорные кассетные боеприпасы. Оба вида боеприпасов, по мнению США, помогут украинцам прорвать рубежи российской обороны и пробить российские танки в условиях продолжающегося контрнаступления.

Напомним, в заявлении Пентагона официально говорится о передаче Украине нового пакета военной помощи на 175 млн долларов. В него впервые вошли боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams.

Также пакет военной помощи включает:



оборудование для обеспечения систем ПВО Украины;



дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);



артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;



81-мм минометные системы и снаряды;



120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;



ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);



противотанковые системы Javelin и AT-4;



более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;



тактические аэронавигационные системы;



тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;



подрывные боеприпасы для уборки препятствий; и



запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.



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